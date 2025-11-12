El Rayo - Betis de la jornada 16 ya tiene horario

LaLiga ha dado a conocer los horarios oficiales de los encuentros de Primera división correspondientes a la 16ª jornada del presente campeonato 25-26, la penúltima antes de que el presente torneo liguero pare su actividad con motivo de la Navidad. En lo que concierne ... al Real Betis, los pupilos de Manuel Pellegrini visitarán al Rayo Vallecano en un partido que inicialmente se ha ubicado para cerrar la fecha, el lunes 15 de diciembre a partir de las 21 horas.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 16 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/88V7Jz4n0p pic.twitter.com/TzViNo50SC — LALIGA (@LaLiga) November 12, 2025

Pero el anuncio de estos horarios 'tiene truco'. Porque LaLiga especifica que están sujetos a que se conozcan los emparejamientos y horarios de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda que, según el calendario, debe disputarse entre el 16 y el 18 de diciembre, y en la que ya entran en liza los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Atlético Club de Bilbao.

Con todo ello, el Betis y sus aficionados ya pueden ir agendando los próximos encuentros oficiales:

Betis - Girona, 13ª jornada de LaLiga: domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas.

Betis - Utrecht, 5ª jornada de la Europa League: jueves 27 de noviembre a las 21 horas.

Sevilla - Betis, 14ª jornada de LaLiga: domingo 30 de noviembre a las 16.15 horas.

Torrent - Betis, segunda ronda de la Copa del Rey: (por confirmar) miércoles 3 de diciembre.

Betis - Barcelona, 15ª jornada de LaLiga: sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas.

Dinamo Zagreb - Betis, 6ª jornada de la Europa League: jueves 11 de diciembre a las 18.45 horas.

Rayo Vallecano - Betis, 16ª jornada de LaLiga: lunes 15 de diciembre a las 21 horas.