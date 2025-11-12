Suscríbete a
El Rayo - Betis de la jornada 16 ya tiene horario

El duelo, a disputarse en el Estadio de Vallecas, está anunciado para el lunes 15 de diciembre a las 21 horas

Junior inicia el entrenamiento con el grupo y Cucho hace trabajo individual tras la cirugía nasal

Natan salta y cabecea el balón ante Isi en el Rayo - Betis de la temporada 24-25
Jesús Sevillano

LaLiga ha dado a conocer los horarios oficiales de los encuentros de Primera división correspondientes a la 16ª jornada del presente campeonato 25-26, la penúltima antes de que el presente torneo liguero pare su actividad con motivo de la Navidad. En lo que concierne ... al Real Betis, los pupilos de Manuel Pellegrini visitarán al Rayo Vallecano en un partido que inicialmente se ha ubicado para cerrar la fecha, el lunes 15 de diciembre a partir de las 21 horas.

