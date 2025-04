Ramón Alarcón: «El corazón me pedía Conference y la hoja de Excel y la cabeza me pide Champions»

El Betis puso fin el pasado Domingo de Ramos a su impresionante racha de buenos resultados. El equipo verdiblanco se vio superado en el Benito Villamarín por el Villarreal (1-2) y ve la Champions alejarse, pero ahora se centra en el bonito reto que afronta el próximo jueves cuando intentará buscar la clasificación en Polonia para las semifinales de la Conference League. Ramón Alarcón, CEO del club, valoró la situación por la que pasa el equipo que dirige Manuel Pellegrini.

«Otra vez un gran ambiente en el Villamarín», celebró Alarcón en sus palabras a ElDesmarque en referencia al duelo ante el Villarreal. «Los 15 primeros minutos fueron espectaculares, con un dominio total y al final uno ve las estadísticas y el Betis puso más, puso fútbol. Es verdad que ellos también son un gran equipo y tuvieron sus ocasiones pero creo que un empate hubiera sido lo más justo. Y con un empate, las esperanzas se multiplicaban. Ahora es muy difícil, pero el plantel y el cuerpo técnico son los primeros que dicen que esto no está acabado y habrá que creer en ellos», comentaba reconociendo posteriormente que «fueron más efectivos en las áreas que nosotros» y que el desgaste europeo pasó factura.

«La Champions lo hemos dicho siempre que era el sueño pero es verdad que con esta racha de seis partidos hemos visto que si hubiéramos ganado el domingo ya dependía de nosotros. Cuando estábamos más cerca, otra vez queda un trecho por recorrer pero yo creo que el equipo no va a bajar los brazos», reflexionaba también Alarcón que admitía que «el corazón me pedía Conference y la hoja de Excel y la cabeza me pide Champions». «Ojalá se juntaran corazón y cabeza pero, si no, el corazón siempre es más emotivo», agregó.

Ramón Alarcón recalcó además que el equipo ha conseguido estabilidad ya que «si todo va bien, vamos a estar cinco años seguidos en Europa y 11 seguidos en Primera División que son récord». «Ya la gente eso ni lo valora», reivindicó.

El futuro de Pellegrini y de Antony

Quiso además ser contundente Ramón Alarcón con respecto al futuro de Manuel Pellegrini en el club: «Con Manuel, después de Balaídos, que hubo bastante discusión o polémica lo dijimos, que tiene un año más y que no había ningún tipo de discusión sobre el futuro de Manuel. Ni era momento después de Vigo ni es momento ahora. Estamos las dos partes centrados en terminar una temporada muy ilusionante. De hecho, la pretemporada del año que viene ya está planificada y lo está con el actual cuerpo técnico que ha dado el visto bueno a todos los partidos y al stage. Entonces yo no tengo ningún atisbo de duda de que Manuel va a estar la temporada que viene».

En cuanto a la posible continuidad de Antony en el equipo, Alarcón reconoció que «ese es otro deseo más que una realidad». «El jugador muestra mucho interés. Yo digo que es ahora más fácil que en Navidad simplemente porque lo que ofrecimos entonces que era un entorno en el que el jugador se desarrollara y fuera feliz y cogiera valor, se ha producido y lo han visto», se explicaba. Posteriormente agregaría lo siguiente: «Lógicamente, es un jugador del Manchester con mucho valor, si llega alguien y le hace la oferta que desean, pues a lo mejor el Manchester aprieta para que el jugador se vaya. Pero, si no, el entorno para que el jugador se siga desarrollando, para que pueda ir al Mundial 2026 y para que el Manchester recupere su activo, creo que el Betis es el entorno adecuado. Por eso, confío que se den las circunstancias de que siga un año más».

Más temas:

Betis