Suscríbete a
+Palmera

La racha goleadora del Betis se cerró en Bélgica

El equipo verdiblanco no se quedaba sin ver portería desde la derrota del 20 de febrero ante el Gent (0-1) en la vuelta del play-off de Conference League

Genk - Betis: Desesperado ante el muro belga (0-0)

Genk - Betis, en directo

Riquelme, en el transcurso del Genk-Betis de la tercera jornada en la Europa League
Riquelme, en el transcurso del Genk-Betis de la tercera jornada en la Europa League ep
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Daba la impresión de que ni siquiera prolongando el partido minutos y minutos iba a ver portería el Betis. El típico día en el que encontrar el camino correcto hacia el gol se convierte en un imposible. Un par de lanzamientos centrados de Riquelme ... y Pablo García. Un intento de Bakambu que salió fuera. Nueve cambios en el once inicial respecto al equipo que había comenzado cinco días antes el encuentro ante el Villarreal. Sólo repetían de inicio Valentín Gómez y Antony. Una sustitución tras el descanso y cuatro más en el transcurso del segundo tiempo. No funcionó la propuesta inicial y tampoco la que acabó el partido. El Betis de los últimos tiempos se ha caracterizado por generar peligro de verdad en el área contraria, por ver portería. Ayer, en Bélgica, ni una cosa ni la otra. El gol, que había acompañado en los últimos tiempos al Betis, se convirtió ante el Genk en un auténtico imposible.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app