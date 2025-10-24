La racha goleadora del Betis se cerró en Bélgica

Daba la impresión de que ni siquiera prolongando el partido minutos y minutos iba a ver portería el Betis. El típico día en el que encontrar el camino correcto hacia el gol se convierte en un imposible. Un par de lanzamientos centrados de Riquelme ... y Pablo García. Un intento de Bakambu que salió fuera. Nueve cambios en el once inicial respecto al equipo que había comenzado cinco días antes el encuentro ante el Villarreal. Sólo repetían de inicio Valentín Gómez y Antony. Una sustitución tras el descanso y cuatro más en el transcurso del segundo tiempo. No funcionó la propuesta inicial y tampoco la que acabó el partido. El Betis de los últimos tiempos se ha caracterizado por generar peligro de verdad en el área contraria, por ver portería. Ayer, en Bélgica, ni una cosa ni la otra. El gol, que había acompañado en los últimos tiempos al Betis, se convirtió ante el Genk en un auténtico imposible.

La racha de acierto ante la portería contraria terminó, precisamente, ante un equipo belga. Algo más de ocho meses después, el Betis se quedó sin marcar en un partido oficial. No ocurría desde el pasado 20 de febrero, en la derrota con el Gent (0-1) en el Benito Villamarín en la vuelta de la eliminatoria de play-off de la Conference League. A continuación llegarían un total de 32 partidos en los que el equipo verdiblanco marcó al menos un gol. 21 encuentros en la temporada pasada repartidos entre Primera división y competición continental. Los otros once, en el arranque del curso actual. Nueve jornadas de LaLiga y dos partidos en la fase de liga de la Europa League. La racha, después de los dos goles de Antony en el empate con el Villarreal (2-2) en el estadio de La Cerámica, no pudo ir más allá. Riquelme tuvo la ocasión en el primer tiempo cuando no logró sacar más provechó a un buen control inicial. Apareciendo por zonas interiores procedente del costado izquierdo. Avanzando, ganando metros en la conducción, pero culminando con un remate centrado que atrapó el guardameta. Al poco de comenzar el segundo tiempo ofreció un buen pase atrás a Bakambu que el delantero no aprovechó. El remate salió fuera.

Riquelme no termina de dar el paso aunque ayer al menos estuvo en un par de llegadas. Fue sustituido al poco de superarse la hora de partido. Antes había llegado el momento de Pablo García, primer cambio en el equipo bético para el inicio del segundo tiempo. El canterano firmó una ocasión en el tramo final con un remate centrado. No funcionó el Betis en la creación de fútbol. Tuvo el balón en muchas fases pero sin encontrar el camino más corto hacia la portería del Genk. Circulación de un lado a otro que la mayoría de las veces terminaban en nada. A veces, incluso, el recurso del equipo bético fue buscar en balones largos al futbolista más adelantado, Bakambu. Nadie encontró la solución y el Betis, ocho meses después, se quedó sin marcar.

Portería a cero

La lectura de las áreas. No vio portería el equipo verdiblanco y tampoco recibió gol. Segundo encuentro consecutivo a domicilio en la competición continental en el que el Betis termina con la portería a cero. En la segunda jornada de la fase de liga, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini ganó al Ludogorets por 0-2. Ayer, ante el Genk, Valentín Gómez demostró que se encuentra cada vez más cómodo en el centro de la defensa del Betis. También fue titular y tuvo los 90 minutos Bartra, que no participaba con el equipo verdiblanco desde el segundo tiempo ante la Real Sociedad en LaLiga (19 de septiembre).

Cinco puntos de nueve posibles tiene el Betis en lo que se ha disputado hasta el momento de Europa League. Para el próximo jueves 6 de noviembre (21.00), en el estadio de la Cartuja, está prevista la visita del Olympique de Lyon en la cuarta jornada de la fase de liga. Pero lo más inmediato para el equipo verdiblanco será el partido del próximo lunes (21.00), también en la Cartuja, ante el Atlético de Madrid en la décima jornada del campeonato en Primera división.