Cómo quedaría el Betis en la clasificación si gana el derbi al Sevilla

Real Betis y Sevilla FC disputarán este domingo a partir de las 16:15 el primer derbi sevillano de la presente temporada. Cinco puntos son los que separan a Betis y Sevilla en la tabla clasificatoria tras superar el primer tercio de la ... competición. Será un partido marcado por las ausencias de varios jugadores por parte de los dos equipos, que en esta última semana han visto cómo la lista de los lesionados ha ido incrementando.

El Real Betis, que consiguió vencer a su máximo rival en el último derbi del pasado mes de marzo (2-1), podría deshacer una racha negativa que arrastra desde la temporada 1994-95. Desde aquella campaña, el conjunto verdiblanco no ha conseguido ganar dos derbis de manera consecutiva. Del mismo modo, de obtener un triunfo en el Sánchez-Pizjuán, Manuel Pellegrini igualaría su mejor marca en la entidad bética en las primeras catorce fechas ligueras (24 puntos).

En cuanto a la clasificación, si el Real Betis logra sumar de tres en el derbi sevillano, seguiría casi con toda seguridad en la quinta plaza. La única posibilidad de que el Betis acabase sexto aún ganando el encuentro ante el Sevilla sería si el Espanyol (sexto clasificado con los mismos puntos) vence al Celta de Vigo con seis goles de diferencia respecto a la que victoria que consiga el Betis.

En cambio, el conjunto verdiblanco se ha distanciado de los puestos de Champions en las dos últimas jornadas de liga. Después del doble empate ante Valencia y Girona, las dos triunfos consecutivos de Villarreal y Atlético de Madrid han aumentado la distancia respecto al Betis en ocho y siete puntos. En esta jornada, el submarino amarillo se medirá a la Real Sociedad a domicilio, mientras que los colchoneros recibirán al Real Oviedo en el Metropolitano.

Por otro lado, Getafe y Athletic Club son los perseguidores más cercanos en cuanto a la quinta y sexta plaza que ocupan Betis y Espanyol. Aunque la diferencia es de cuatro puntos hasta el momento, una victoria del Real Betis ante el Sevilla FC podría aumentar esa distancia a seis o siete puntos si azulones y bilbaínos no consiguen el triunfo ante el Elche y el Levante, respectivamente.