Valencia - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 12ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
Pellegrini: «Sería engañoso creer que vamos a ganar porque el Valencia no pasa un buen momento»
El Real Betis retoma LaLiga tras su encuentro de Europa League del pasado jueves ante el Olympique de Lyon. Con poco margen de tiempo, y tras un exigente choque continental, los verdiblancos deben visitar ahora al Valencia CF con motivo de ... la 12ª jornada liguera. Un choque que está fijado para las 18.30 horas de este domingo y que contará con el arbitraje de Víctor García Verdura.
En estos primeros meses de competición, los verdiblancos han sabido mantener la regularidad con creces. De hecho, desde que empezó a compaginar más dos competiciones o más, el balance del Betis hasta ahora ha sido de seis victorias (2-0 a Osasuna, 0-2 ante el Ludogorets, 1-2 al Espanyol, 1-7 ante el Palma del Río, 3-0 al Mallorca y 2-0 al Olympique de Lyon), tres empates (2-2 ante el Nottingham Forest, 2-2 en Villarreal y 2-2 en Genk) y solo una derrota (0-2 ante el Atlético de Madrid). En cambio, no encadena el Valencia la mejor de las rachas, teniendo en cuenta además que llega a este choque en zona de descenso; y es que el conjunto che ha perdido cuatro de sus últimos partidos.
Mirando a la Champions
El Betis se encuentra afianzado en la zona alta de la tabla; sin embargo, las miras pueden ir más allá, teniendo en cuenta que, en vista de los últimos resultados, el equipo quiere postularse para una cuarta plaza que dé acceso a Champions. Para sumar los tres puntos en Valencia, Manuel Pellegrini seguirá arrastrando las bajas por lesión de Isco, Junior Firpo, Pau López y Ricardo Rodríguez. La novedad es la inclusión en la convocatoria del guardameta Germán.
Será esta la 73ª ocasión en la que el Betis visite al Valencia en partido oficial; estos choques, por el momento, tienen un bagaje de 53 triunfos locales, nueve empates y diez victorias visitantes. Como precedente más próximo, el choque disputado en Mestalla la pasada temporada, con motivo de la 14ª jornada, se decantó para el cuadro che por 4-2 (Hugo Duro x2, Tárrega y Diego López / Hugo Duro en propia puerta y Chimy Ávila).
En Mestalla, tercer partido del Betis con García Verdura esta temporada
El Valencia - Betis de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports será dirigido por el árbitro catalán Víctor García Verdura, de 31 años. Será la tercera ocasión en la que este colegiado pite a los verdiblancos esta temporada, con lo que habrá estado en tres de los doce duelos ligueros de los de Manuel Pellegrini.
Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026
El conjunto verdiblanco quiere prolongar este domingo en Mestalla su buen momento de fútbol y resultados para afianzarse en la quinta plaza sin perder de vista las posiciones de Champions
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de Al Final de la Palmera del partido correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga que van a disputar el Valencia CF y el Real Betis. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete