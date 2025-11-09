Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»
Valencia
Valencia
0
0
Real Betis
Real Betis

LaLiga EA Sports. Jornada 12 Domingo 09/11 18:30h. Canal DAZN

Valencia - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 12ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Pellegrini: «Sería engañoso creer que vamos a ganar porque el Valencia no pasa un buen momento»

Valencia - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Betis retoma LaLiga tras su encuentro de Europa League del pasado jueves ante el Olympique de Lyon. Con poco margen de tiempo, y tras un exigente choque continental, los verdiblancos deben visitar ahora al Valencia CF con motivo de ... la 12ª jornada liguera. Un choque que está fijado para las 18.30 horas de este domingo y que contará con el arbitraje de Víctor García Verdura.

14:00

En Mestalla, tercer partido del Betis con García Verdura esta temporada

El Valencia - Betis de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports será dirigido por el árbitro catalán Víctor García Verdura, de 31 años. Será la tercera ocasión en la que este colegiado pite a los verdiblancos esta temporada, con lo que habrá estado en tres de los doce duelos ligueros de los de Manuel Pellegrini.

13:45

Dónde ver Valencia - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

El conjunto verdiblanco quiere prolongar este domingo en Mestalla su buen momento de fútbol y resultados para afianzarse en la quinta plaza sin perder de vista las posiciones de Champions

13:30

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de Al Final de la Palmera del partido correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga que van a disputar el Valencia CF y el Real Betis. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app