Valencia - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

El Real Betis retoma LaLiga tras su encuentro de Europa League del pasado jueves ante el Olympique de Lyon. Con poco margen de tiempo, y tras un exigente choque continental, los verdiblancos deben visitar ahora al Valencia CF con motivo de ... la 12ª jornada liguera. Un choque que está fijado para las 18.30 horas de este domingo y que contará con el arbitraje de Víctor García Verdura.

En estos primeros meses de competición, los verdiblancos han sabido mantener la regularidad con creces. De hecho, desde que empezó a compaginar más dos competiciones o más, el balance del Betis hasta ahora ha sido de seis victorias (2-0 a Osasuna, 0-2 ante el Ludogorets, 1-2 al Espanyol, 1-7 ante el Palma del Río, 3-0 al Mallorca y 2-0 al Olympique de Lyon), tres empates (2-2 ante el Nottingham Forest, 2-2 en Villarreal y 2-2 en Genk) y solo una derrota (0-2 ante el Atlético de Madrid). En cambio, no encadena el Valencia la mejor de las rachas, teniendo en cuenta además que llega a este choque en zona de descenso; y es que el conjunto che ha perdido cuatro de sus últimos partidos.

Mirando a la Champions

El Betis se encuentra afianzado en la zona alta de la tabla; sin embargo, las miras pueden ir más allá, teniendo en cuenta que, en vista de los últimos resultados, el equipo quiere postularse para una cuarta plaza que dé acceso a Champions. Para sumar los tres puntos en Valencia, Manuel Pellegrini seguirá arrastrando las bajas por lesión de Isco, Junior Firpo, Pau López y Ricardo Rodríguez. La novedad es la inclusión en la convocatoria del guardameta Germán.

Será esta la 73ª ocasión en la que el Betis visite al Valencia en partido oficial; estos choques, por el momento, tienen un bagaje de 53 triunfos locales, nueve empates y diez victorias visitantes. Como precedente más próximo, el choque disputado en Mestalla la pasada temporada, con motivo de la 14ª jornada, se decantó para el cuadro che por 4-2 (Hugo Duro x2, Tárrega y Diego López / Hugo Duro en propia puerta y Chimy Ávila).