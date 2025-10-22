Alineaciones probables del Genk - Betis de la Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

El Real Betis retoma la UEFA Europa League cuando, tras más de dos meses desde que oficialmente comenzase la temporada, el equipo atraviesa un gran estado de forma, dado que solo ha perdido un partido de once disputados. En esta ocasión, con ... motivo de la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental, los verdiblancos visitan este jueves el Cegeka Arena para medirse al KRC Genk, a partir de las 18.45 horas.

Será este el cuarto choque consecutivo que los béticos afronten a domicilio, después de haber visitado al Ludogorets (0-2), al Espanyol (1-2) y al Villarreal (2-2). Por su parte, el Genk solo ha ganado dos partidos de siete como local en lo que llevamos de curso (3-2 al Zulte Waregem y 2-1 al Dender).

La posible alineación del Betis ante el Genk

Tras recuperar a Bartra, Llorente y Deossa para el partido del pasado sábado en Villarreal, ahora Manuel Pellegrini suma también a la lista de convocados a Bakambu, quien se perdió el choque anterior. Eso sí, Amrabat no forma parte de la expedición bética que viaja a Bélgica, debido a unas leves molestias que arrastra desde el partido ante el Ludogorets. Con lo cual, las únicas bajas son la del centrocampista marroquí y la de Isco, quien sigue con su proceso de recuperación.

La posible alineación del Betis ante el Genk Real Betis Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu.

Como es habitual cuando el Betis juega competición europea entresemana, el técnico chileno realizaría varias rotaciones con respecto al anterior encuentro liguero. Eso sí, se mantendría en el once jugadores como Antony y Valentín Gómez.

La posible alineación del Genk ante el Betis

En cuanto al Genk, el equipo dirigido por Thorsten Fink contará con tres bajas para recibir este jueves al Betis, todas ellas por lesión: el portero Tobias Lawal, el lateral derecho Zakaria El Ouahdi y el extremo Junya Ito.

La posible alineación del Genk ante el Betis KRC Genk Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Bangoura, Heynen, Hrosovsky; Steuckers, Sor y Hyeon-Gyu Oh.

En el caso del conjunto belga, la formación de inicio frente al Betis podría parecerse a la que ya planteó el pasado domingo ante el Círculo de Brujas.