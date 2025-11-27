Alineaciones probables del Betis - Utrecht de la UEFA Europa League 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Retoma el Real Betis la UEFA Europa League, tras un parón de selecciones y una 13ª jornada de LaLiga en la que no pudo sumar de tres ante el Girona. Su rival ahora, en la competición continental, es el FC Utrecht, ... al que recibe este jueves a las 21.00 horas en La Cartuja con motivo del quinto partido de la fase de liga del torneo. Además, este choque ante el conjunto neerlandés tendrá lugar tres días antes del derbi ante el Sevilla.

Buscarán los verdiblancos una nueva victoria como local en la Europa League, después de la ya cosechada anteriormente el Olympique de Lyon (2-0). Además, ese choque continental ante los franceses queda enmarcado en una racha vigente de tres partidos sin perder que tienen los verdiblancos en La Cartuja, junto con la victoria al Mallorca (3-0) y el empate del pasado fin de semana ante el Girona (1-1); resultados positivos cosechados tras la última derrota ante el Atlético de Madrid (0-2). Por su parte, el Utrecht enlaza una racha de seis partidos a domicilio sin ganar; su último triunfo como visitante fue a finales de agosto, en la 4ª jornada de la Eredivisie, ante el Zwolle (0-2). Además, los neerlandeses no saben aún lo que es ganar en la Europa League.

La posible alineación del Betis ante el Utrecht

La convocatoria del Betis para recibir al Utrecht se ve mermada por tres bajas recientes, como las de Lo Celso, por unas molestias musculares; Bellerín, por una lesión en el sóleo; y Bakambu, con fiebre y problemas estomacales. Asimismo, Manuel Pellegrini seguirá sin poder contar con Pau López, quien sigue con su recuperación individual. «Espero un rival difícil como siempre en Europa League. Querrán mejorar lo que están haciendo y tenemos que ir con la intención de ganar el encuentro. Vamos a intentarlo sin pensar en dosificar energías ni en el domingo«, dijo el preparador chileno en rueda de prensa sobre el rival de su equipo este jueves.

La posible alineación del Betis ante el Utrecht Real Betis Valles; Ortiz, Llorente, Valentín, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Riquelme; y Cucho Hernández.

No será pocas las modificaciones que Pellegrini realice en el once bético ante el Utrecht, teniendo en cuenta el partido anterior ante el Girona y el que deberá afrontar el equipo el domingo ante el Sevilla.

La posible alineación del Utrecht ante el Betis

Por otra parte, para intentar sumar la primera victoria europea, Ron Jans no podrá contar con varios integrantes de su plantel. Las principales bajas del Utrecht son las del central Mike van der Hoorn y el lateral diestro Niklas Vesterlund, lesionados. Aparte, no están inscritos en la Europa League jugadores como el lateral izquierdo Kolbeinn Finnsson, el extremo Emirhan Demircan, el delantero Noah Ohio y el mediocentro Victor Jensen, quien además está lesionado.

La posible alineación del Utrecht ante el Betis FC Utrecht Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel; Miguel, De Wit, Cathline; y Haller.

Apenas habría novedades significativas en la formación inicial del conjunto neerlandés para visitar al Betis. A destacar, la presencia de jugadores relevantes en el esquema de Jans, como El Karouani, Miguel Rodríguez o Yoann Cathline.