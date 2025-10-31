Alfonso, sobre su marcha del Betis: «Me hubiese gustado salir de otra manera»

Alfonso Pérez, exjugador del Real Betis, se ha pasado por los micrófonos de 'El Cafelito' para conversar con Josep Pedrerol sobre su trayectoria deportiva. En clave Betis, el exfutbolista madrileño ha dejado varios titulares sobre cómo se gestó la marcha en su ... segunda etapa defendiendo las trece barras.

«Con lo que yo he podido significar en el Betis, podíamos haber tenido una despedida como la han tenido otros jugadores y como se merecen los jugadores que han estado durante muchos años y han significado algo, no solo en el Betis, sino en cualquier equipo. Hay jugadores que marcan una etapa, unos momentos de éxito. Yo creo que he sido uno de los jugadores más importantes de la historia del Betis. Me hubiese gustado salir de otra manera», declaró el getafense.

Preguntado sobre si hubo conversaciones con Lopera para gestionar su despedida, Alfonso fue tajante: «No, de hecho yo tengo un contrato firmado por el Real Madrid y el Betis para disputar un partido homenaje que lo hicimos en su momento y nunca lo hemos ejecutado. Creo que mi abogado lo tendrá guardado por ahí. Lo tengo en un cajón metido y nunca lo hemos hecho».

Tal y como comenta en la entrevista, uno de sus mayores arrepentimientos, ya como futbolista retirado, es no haber podido ser director deportivo del conjunto heliopolitano: «Tengo esa espinita clavada porque me hubiese gustado hacer un buen proyecto deportivo, con gente de fútbol, seria y honrada, y haber podido colaborar en una nueva etapa en el Betis». A su vez, también valoró las posibilidades que habría de un regreso hoy en día y establece un paralelismo con otros jugadores históricos del club verdiblanco: «Veo muy complicado volver al Betis. Creo que, en su momento, debería haber estado en el Betis, como lo están Gordillo y Joaquín», explicó Alfonso.

'El mago de las botas blancas' también agradeció el afecto que sigue sintiendo en la actualidad por parte de los aficionados béticos: «La gente todavía me reconoce. Evidentemente, van pasando los años y ya no todas las generaciones me conocen, pero el bético futbolero de toda la vida sabe quién es Alfonso. Recibo mucho cariño por parte de muchísimos aficionados del Betis», concluyó.