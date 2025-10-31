Suscríbete a
+Palmera

Alfonso, sobre su marcha del Betis: «Me hubiese gustado salir de otra manera»

El exjugador bético se sincera acerca de sus últimos días en el conjunto heliopolitano

Copa del Rey: Cuándo es el sorteo de la segunda ronda, equipos clasificados y posibles rivales del Betis

Alfonso Pérez, durante un momento de la entrevista en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol
Alfonso Pérez, durante un momento de la entrevista en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol @CafelitodeJosep

Fede Tozzo

Alfonso Pérez, exjugador del Real Betis, se ha pasado por los micrófonos de 'El Cafelito' para conversar con Josep Pedrerol sobre su trayectoria deportiva. En clave Betis, el exfutbolista madrileño ha dejado varios titulares sobre cómo se gestó la marcha en su ... segunda etapa defendiendo las trece barras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app