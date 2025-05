El PSV quiere fichar a Mendy y el Granada medita volver a por Souleymane Faye

Turno para la evaluación hombre a hombre y a posteriori en la cantera del Betis con los resultados en la mano y cierto sinsabor a decir verdad por las sensaciones mostradas por el segundo equipo bético desde finales del año pasado. Al igual que cualquier estamento, todos los sentidos del vivero bético andan puestos en la gran final de la Conference League del miércoles frente al Chelsea, pero con el horizonte de un nuevo mercado estival hay movimientos gestándose desde distintos flancos a la vista de la proyección que han demostrado pese a la caída del filial, salvado en la penúltima jornada cuando las prometía de play off hasta aproximadamente noviembre, algunos de los jóvenes valores de los que viene nutriéndose Pellegrini cuando lo estima conveniente. Si bien el Betis Deportivo no ha logrado dar señas de seguir siendo ese equipo competitivo de forma regular en una categoría tan exigente como es Primera Federación, en el club confían en poder sacarle rendimiento económico o con propuestas de crecimiento en forma de cesión a algunos perfiles contrastados como son los de Nobel Mendy, por quien se ha interesado en las últimas horas el PSV Eindhoven además del Royal Amberes; que quiso adquirirlo y dejarlo cedido en Heliópolis, Souleymane Faye, por quien apunta a volver a la carga un Granada que lo quiso en invierno, y otros talentos como Mateo Flores, sin hueco en el primer plantel de cara al curso que viene pero con experiencia con el fin de poder atraer algún interés de algún club de LaLiga Hypermotion.

En el caso de Mendy, a la vista de que Pellegrini ya suma elementos suficientes en la retaguardia y en el club le ven más desarrollo a Sergio Arribas de cara a futuro para ser cuarto central, ya trascendió en su día la intención que el Betis tiene de poder materializar alguna venta con Mendy que le permitiese recuperar la inversión realizada en su día al Paris FC tras la ejecución de su opción de compra que no alcanzaba el millón de euros. En el club verdiblanco están por la labor de escuchar intereses de otras entidades y tal y como apunta el periodista neerlandés Rik Elfrink, es el defensor de origen senegalés uno de los grandes objetivos del PSV de cara a poder mejorar su plantilla del líder de la Eredivisie, un punto por encima del Ajax en el que brilló Antony. Maneja el cuadro de Eindhoven al igual que el Royal Amberes informes que el Betis les va ofreciendo y la potencia física del zaguero, más allá de errores como el del empate frente al Valencia del pasado viernes, vienen convenciendo lejos de España con el fin de lograr un traspaso a corto plazo. Apunta de hecho Elfrink que la semana que viene se espera un acercamiento concreto por un futbolista que ya dio el sí a salir en enero por más que no se llegase a ningún entendimiento con el Anderletch, que lo quiso en su día pero que no llegó a la pretensión de la obligatoriedad en la cesión de compra planteada por el Betis.

El Granada vuelve a por Souleymane y el Betis le da paso a la trasera

Algo similar sucede con Souleymane Faye. A la vista de la salida inminente de Marcos Fernández, que será futbolista del Espanyol a todos los efectos en cuanto concluya su contrato como verdiblanco el próximo mes de junio, y de que Pablo García viene reclamando un sitio en el esquema del segundo equipo heliopolitano, el atacante senegalés se erige como principal referencia ofensiva de un filial en el que ha conseguido anotar nueve dianas en el presente curso en Primera Federación, una menos que Marcos. Valoran en el Betis en este punto que acaba de finalizar el campeonato de poder encontrar un lugar en el que llegar a la elite al entenderse que la competencia es amplia en los carriles del primer equipo, de ahí que Faye no haya podido hacerse un sitio en, se recuerda, una de las temporadas más brillantes del Betis en su edad contemporánea, a las puertas de ganar su primer título europeo de su historia. Así que tal y como ha podido conocer este periódico el Granada vuelve a sonar como principal candidato a volver en el mercado estival para tratar de incorporar al banda, con contrato con el Betis hasta 2028, después de que la palabra dada por Faye en enero de acabar la temporada con el filial prevaleciese hasta último término. Ahora las cosas son distintas y se espera ir dando cabida en el filial del futuro, que ya se viene configurando pieza a pieza, a nuevos elementos como Paco Esteban, artillero del División de Honor juvenil, Pablo García y en menor medida pero de forma constante José Antonio Morante, hijo del diestro, que seguirá en el cuadro juvenil, en quien confía el club hasta el punto de haberle atado en dos ocasiones en forma de renovación en un corto margen de tiempo a la vista de su impacto en la selección española sub 18.