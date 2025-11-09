La propuesta del entrenador del Betis que revolucionaría el fútbol

El Real Betis venció y con solvencia ante el Olympique de Lyon (2-0). Abde adelantó a los verdiblancos en el minuto 29 de partido, y seis minutos después, Antony amplió distancias en el marcador con una gran vaselina. Esos dos ... chispazos le bastaron al equipo de Manuel Pellegrini para derrotar a un rival que se encontraba invicto e imbatido en la presente Europa League hasta el momento.

En la rueda de prensa postpartido, Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación. Tras hacer un análisis sobre el partido, el técnico del Real Betis fue preguntado acerca de la 'Ley Wenger'. Esta propuesta, impulsada por el mítico entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, cambiaría por completo el fuera de juego tal y como lo conocemos hoy en día. El exentrenador del equipo londinense propone que no exista fuera de juego si el delantero está adelantado y una parte del cuerpo con la que se pueda marcar gol esté en línea con el defensa.

«Es algo difícil de dar una opinión. Creo que la ley del fuera de juego, para mí, en este momento, es correcta. Y con el VAR se tiene muchísima más facilidad para no equivocarse. Creo que es meterse en problemas», opinó Pellegrini sobre esta iniciativa. Lo llamativo viene ahora. Después de esa valoración, el técnico chileno puso sobre la mesa una nueva regla que, hasta ahora, nadie había planteado: «Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo«. Según Manuel Pellegrini, este planteamiento podría provocar »un fútbol más dinámico«.