Problemas para la Fiorentina: su estrella Kean, fuera por motivos familiares, y el insustituible Dodò, con apendicitis

La semana previa al importante partido de ida de semifinales de la Conference League entre el Betis y la Fiorentina en el Benito Villamarín no está siendo la mejor, sin duda, para el conjunto viola y su entrenador, Raffaele Palladino. Su mejor hombre, el delantero Moise Kean, anda en una situación personal complicada. Ya se perdió el último choque contra el Cagliari y puede ser baja también contra el Empoli este domingo por motivos familiares. El punta italiano viajó a París, donde vive parte de su familia, y su propio club anunció en un comunicado que Kean regresaría en los próximos días sin especificar cuándo, cuidando con tacto al jugador y sin meterle ningún tipo de presión.

Moise Kean es fundamental para la Fiorentina. Lleva 17 goles en la Serie A, 5 en la Conference League y 1 en la Copa de Italia. De momento, Kean sigue sin entrenarse con sus compañeros. En el entorno del club, se confía en que pueda reincorporarse al trabajo a partir del próximo lunes. La Fiorentina le dedicó la victoria de este pasado jueves ante el Cagliari (1-2) y ha preferido guardar la intimidad de un jugador que tiene a todos sus seguidores y compañeros muy atentos a sus evoluciones.

Kean llegaría al choque con el Betis. El que no lo hará es otro de los jugadores fundamentales para Palladino: el carrilero derecho brasileño Dodò. Tendrá que pasar por el hospital por una apendicitis y se perderá los próximos partidos contra el Empoli y el Betis para recuperarse de la operación. El futbolista se quejó ayer de dolores y pasó la noche ingresado por sospecha de apendicitis antes de ser sometido a todas las pruebas necesarias. El lateral derecho se lo tomó de la mejor manera posible y transmitió: «No se preocupen, para alguien que se recuperó de una lesión de ligamento cruzado en 4 meses, la apendicitis no es nada». La Fiorentina no tiene un sustituto claro para Dodò en la banda derecha. El brasileño es el segundo jugador que más minutos acumula en la Fiorentina esta temporada (3.477), sólo superado por el defensa central Luca Ranieri.

El técnico puede ubicar en esa posición a Matías Moreno, aunque contra el Celje en la ida, no tuvo una gran actuación. Más papeletas tiene Folorunsho, que sería el favorito en principio para suplir a Dodò por sus cualidades físicas y su inteligencia táctica. Otro jugador que puede jugar ahí es Comuzzo, que sin embargo se inclinaría como opción para el centro de la defensa ante el Betis dada la ausencia de Pablo Marí, excluido de la lista de la UEFA.