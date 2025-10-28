Suscríbete a
Las primeras imágenes de Guardado como técnico en la cantera del Betis

El mexicano ya ejerce en el cuerpo técnico de Dani Fragoso en el juvenil de División de Honor verdiblanco

Guardado inicia las prácticas como entrenador en el juvenil de División de Honor del Betis

Guardado, en la sesión del Betis juvenil de División de Honor
Guardado, en la sesión del Betis juvenil de División de Honor betis cantera
Mateo González

Andrés Guardado ya ejerce como técnico asistente en el juvenil de División de Honor del Real Betis. El mexicano, que se retiró del fútbol en activo hace unos meses, está formándose como entrenador haciendo el curso en Sevilla y sus primeras prácticas las ... está desarrollando en la cantera verdiblanca ahora en el cuerpo técnico de Dani Fragoso, en el que también está el exjugador bético Antonio Barragán.

