Las primeras imágenes de Guardado como técnico en la cantera del Betis

Andrés Guardado ya ejerce como técnico asistente en el juvenil de División de Honor del Real Betis. El mexicano, que se retiró del fútbol en activo hace unos meses, está formándose como entrenador haciendo el curso en Sevilla y sus primeras prácticas las ... está desarrollando en la cantera verdiblanca ahora en el cuerpo técnico de Dani Fragoso, en el que también está el exjugador bético Antonio Barragán.

La noticia del regreso del mexicano a la disciplina bética para estas tareas, avanzada la semana pasada por ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com, tuvo mucha repercusión dada la entidad de Guardado, que es el segundo jugador extranjero con más partidos en la historia del club, sólo superado por William Carvalho, y ha disputado cinco Mundiales.

Guardado se ha vuelto a instalar en Sevilla para completar esta formación de cara a dar el siguiente paso en su carrera como entrenador, algo que sigue desde muy de cerca el club verdiblanco dado que se considera que tiene posibilidades de ser un técnico muy válido para el futuro de la entidad.

¡𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́𝐬 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚𝐝𝐨 comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles! #CanteraBetis pic.twitter.com/MNdKumIzXf — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) October 28, 2025

En este tiempo se le había podido ver a Guardado visitando los entrenamientos del primer equipo de Manuel Pellegrini y también participando en muchas entrevistas en medios de comunicación donde ha explicado sus intenciones de presente y futuro, entre ellas la de formarse convenientemente como técnico.