Real Betis

La primera lluvia de peluches en la Cartuja, el 21 de diciembre en el Betis - Getafe

La octava edición de este evento solidario del Real Betis y su Fundación para que ningún niño se quede sin juguete estas Navidades ya tiene fecha

Manuel Gómez / aBC

J. S.

El Real Betis pone en marcha una temporada más la tradicional lluvia de peluches, una acción solidaria en la que los aficionados lanzan al terreno de juego peluches que son donados a diferentes asociaciones con el objetivo de que ningún niño se quede ... sin un regalo en esta Navidad. En esta ocasión, esta iniciativa, que arrancó en 2018, se realizará durante el partido ante el Getafe CF del próximo domingo 21 de diciembre, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga 25-25 que se disputa en el estadio de la Cartuja a las 21:00 horas.

