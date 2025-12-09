La primera lluvia de peluches en la Cartuja, el 21 de diciembre en el Betis - Getafe

El Real Betis pone en marcha una temporada más la tradicional lluvia de peluches, una acción solidaria en la que los aficionados lanzan al terreno de juego peluches que son donados a diferentes asociaciones con el objetivo de que ningún niño se quede ... sin un regalo en esta Navidad. En esta ocasión, esta iniciativa, que arrancó en 2018, se realizará durante el partido ante el Getafe CF del próximo domingo 21 de diciembre, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga 25-25 que se disputa en el estadio de la Cartuja a las 21:00 horas.

El Real Betis y su Fundación animan a todos los aficionados a participar, pero, a fin de que la acción pueda desarrollarse de manera segura, es necesario cumplir algunos requerimientos, sobre todo relativos a las dimensiones y características de estos juguetes: Los peluches no pueden superar los 30 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni los 200 gramos de peso.Tampoco pueden tener baterías, ni internas ni externas, ni otros elementos duros que pudieran causar daños al ser lanzados.

¡YA tenemos FECHA! 🗓️✅



La 𝒍𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒍𝒖𝒄𝒉𝒆𝒔 llega a La Cartuja el próximo 21 de diciembre durante el #RealBetisGetafe 🌧️🧸



¿Nos ayudas a llevar la magia bética a todos los rincones del mundo? 😀🪄 pic.twitter.com/lUs5YpE6Gp — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 9, 2025

Aquellos peluches que no cumplan estos requisitos serán recogidos en las puertas de acceso y, por supuesto, entregados a las distintas organizaciones.

El lanzamiento se realizará en el descanso una vez que finalice la cuenta regresiva que los asistentes podrán seguir por los videomarcadores del estadio.