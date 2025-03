El primer derbi de Jesús Rodríguez: la joven promesa del Betis disputará su primer partido ante el Sevilla

En la transformación experimentada por el ataque del Real Betis en la segunda vuelta hay que incluir no solo el absoluto impacto de Antony o la renovada jerarquía de Isco, una vez olvidada completamente la lesión por parte del costasoleño, sino también la frescura del factor sorpresa que ha supuesto la llegada para quedarse en el primer equipo de Jesús Rodríguez. Perla de la cantera verdiblanca, el extremo alcalareño de 19 años, cosecha del 2005, ha tirado abajo la puerta del primer equipo hasta el punto de convertirse en uno de los hombres indiscutibles para Pellegrini. Atesora el sevillano todo ese ramillete de cualidades que son caras y enamoran por su fútbol al Benito Villamarín y, en general, a cualquier aficionado al fútbol. Tras cumplir varios sueños en la presente temporada, Jesús se dispone a hacer realidad este domingo uno más: jugar su primer derbi con los mayores.

Y seguro que será muy especial por muchas circunstancias. Entre otras porque Jesús formó parte de la cantera del eterno rival antes de pasar al Nervión y de ahí fue reclutado por el Betis, en el que ha ido quemando etapas a la velocidad que suele hacerlo este tipo de jugadores de gran proyección que en seguida llaman la atención de los técnicos del primer equipo. A su primer derbi contra el Sevilla (ni siquiera estuvo convocado para el de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán) llega ya el habilidoso extremo verdiblanco con un bagaje de 20 partidos esta temporada con el primer plantel albiverde, a razón de 12 participaciones en encuentros de LaLiga, cinco en la UEFA Conference League y tres en la Copa del Rey.

Debutó precisamente en el torneo del KO, contra el Gévora, regalando una asistencia de gol a Vitor Roque. Para su estreno en el campeonato doméstico hubo que esperar hasta el 1 de diciembre, contra la Real Sociedad en Anoeta, en un mal partido del Betis en el que su entrega y desborde por la banda derecha lo convirtió en la mejor noticia de la derrota ante el conjunto txuri urdin. Por necesidades del guion, Jesús Rodríguez ha jugado varios partidos en la banda derecha. Así lo hizo en Anoeta, pero también contra el Alavés, al que anotó su primer gol como profesional, y el Mallorca, aunque realmente su sitio natural es la banda izquierda pese a tratarse de un futbolista diestro. Ahí es donde ha descollado en el filial bético y donde se ha ubicado definitivamente también en el primer equipo desde la incorporación de Antony, que se ha afianzado en el perfil contrario, como extremo derecho.

Titularidades y tiempo de juego

Pellegrini, que ha hecho debutar a muchos canteranos aunque el Ingeniero sea técnico de decantarse a menudo por el peso y los galones de la veteranía, le ha dado la camiseta de titular al alcalareño porque sencillamente se la ha ganado. Antes de su suplencia en Leganés, justificada por el esfuerzo que hizo junto a todo el equipo en Guimaraes para sellar el pase a cuartos de final de la Conference League, Jesús había enlazado ocho titularidades en LaLiga, aunque sin completar ninguno de esos partidos por una simple cuestión de adaptación progresiva a este nuevo entorno, mucho más exigente en el plano físico que la Primera RFEF, donde ha competido también en el presente ejercicio con el Betis Deportivo.

«Siente aún los partidos», ha explicado más de una vez Pellegrini en sala de prensa cuando se le ha cuestionado al chileno sobre el rendimiento del sevillano. Contra el Sant Andreu y el Barcelona, ambos en la Copa del Rey, sí aguantó los 90 minutos sobre el terreno de juego este futbolista que lleva el 36 en la espalda hasta que la temporada que viene se haga ya con el '17' en propiedad. Este dorsal ya lo lució en esta última ventana FIFA con la selección española sub 21 en los partidos contra la República Checa y Alemania. Otro sueño desbloqueado por este habilidoso extremo de amplia zancada y mucho desborde que contractualmente está muy bien atado en Heliópolis, tanto por número de años como por la cláusula.

Ya ha completado muy buenas actuaciones con el Betis, no sólo siendo incisivo en ataque sino también aplicándose en defensa, y querrá, seguro, dar el do de pecho contra el Sevilla en uno de los partidos más especiales de la temporada en la ciudad. Mucho más para el canterano que, como ha hecho Jesús, sube al primer equipo. Ese techo de cristal que no todos los jóvenes consiguen romper.