La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Villarreal - Betis: Día para convertir el sueño en objetivo

Los verdiblancos quieren asaltar La Cerámica para alcanzar el tercer puesto en la punga contra su rival directo por entrar en puestos de Liga de Campeones

Junior será la única novedad reseñable en un once en el que el técnico chileno mantendrá a Natan y Valentín como centrales y a Lo Celso en el banquillo

Dónde ver Villarreal - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Abde y Valentín sonríen durante el entrenamiento del Betis ante Amrabat
Abde y Valentín sonríen durante el entrenamiento del Betis ante Amrabat víctor rodríguez
Mateo González

No es una final pero este Betis ya se toma cada partido como si lo fuera. Con casi toda la plantilla disponible (Isco es la única baja y Bakambu no se desplaza por precaución), con los depósitos de confianza bien llenos y con el ... deseo de dar un paso más se produce esta visita a un estadio en el que se ha acostumbrado a sacar buenos resultados, con varios triunfos en los tiempos recientes pero sobre todo por producirse ante un rival directo. Que lo es en todos los casos dado que es el espejo al que mirarse y precisamente en esta foto actual de LaLiga es quien se encuentra tercero, sólo un punto por encima. El Villarreal adelantó al Betis el pasado curso en el sprint final porque los verdiblancos pusieron ya el foco en la final de la Conference y al no poder atender a dos objetivos se quedaron sin Champions. Ahora, con una plantilla más profunda, quieren tener oxígeno para llegar al final con fuerza y todo pasa por empezar ganando estos puntos que ya se quedan o no vuelven. Lo intentará el grupo de Pellegrini con Junior como principal novedad en un once en el que apuntan a repetir Natan y Valentín como pareja de centrales a pesar del retorno de Bartra y Llorente a la lista. También están Amrabat, titular, y Deossa y Pablo García. Mucho fondo para darle diferentes vidas a un partido a priori muy atractivo.

