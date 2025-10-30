Suscríbete a
Palma del Río - Betis: La Copa demanda la seriedad de un objetivo

Pellegrini hará rotaciones pero también avisa a sus jugadores para que no se relajen ante un rival que milita cinco categorías por debajo

Dónde ver Palma del Río - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Llorente observa a Cucho dando un pase ante Altimira y Fornals durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva
Mateo González

Arranca la Copa del Rey para el Betis. Una competición convertida en un objetivo esta temporada, como volver a Europa o llegar lejos en la Europa League. Un pasaporte para la ilusión que comienza en Palma del Río, allá donde se van a ... encontrar precisamente a un rival cargado de la misma, feliz por recibir a un equipo cercano lleno de estrellas y del que muchos de sus integrantes son seguidores. Entre ellos un Sergio León convertido en la referencia local después de haber dado dos temporadas de gran rendimiento en Heliópolis, justo en el club en el que se formó y al que pudo volver después de crecer en otros conjuntos. Una historia de canteranos de otros tiempos que ahora cierra su círculo recibiendo a los suyos mientras se le brinda el homenaje que se merece por su trayectoria. Es el delantero el principal peligro en forma humana del Atlético Palma del Río pero a lo que más ha de prestarle atención el Betis será a su propia actitud ante este encuentro. La relajación no está invitada a esta ronda de la Copa del Rey. Hay muchos ejemplos en otros años y también en el presente, con la derrota del Oviedo en Orense. Manuel Pellegrini sabe de qué va esto y hará rotaciones siendo consciente de que sus jugadores están en perfecto estado de revista, que para ello ha estado rotándolos entre LaLiga y Europa y todos han tenido ya la opción de ser titulares. Y que la final pueda jugarse en la Cartuja es otro de los alicientes dado que ese escenario no sólo está bendecido por el título de 2022 sino que ahora es casa y esa ventaja la quiere aprovechar el Betis.

