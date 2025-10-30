Palma del Río - Betis: La Copa demanda la seriedad de un objetivo

Arranca la Copa del Rey para el Betis. Una competición convertida en un objetivo esta temporada, como volver a Europa o llegar lejos en la Europa League. Un pasaporte para la ilusión que comienza en Palma del Río, allá donde se van a ... encontrar precisamente a un rival cargado de la misma, feliz por recibir a un equipo cercano lleno de estrellas y del que muchos de sus integrantes son seguidores. Entre ellos un Sergio León convertido en la referencia local después de haber dado dos temporadas de gran rendimiento en Heliópolis, justo en el club en el que se formó y al que pudo volver después de crecer en otros conjuntos. Una historia de canteranos de otros tiempos que ahora cierra su círculo recibiendo a los suyos mientras se le brinda el homenaje que se merece por su trayectoria. Es el delantero el principal peligro en forma humana del Atlético Palma del Río pero a lo que más ha de prestarle atención el Betis será a su propia actitud ante este encuentro. La relajación no está invitada a esta ronda de la Copa del Rey. Hay muchos ejemplos en otros años y también en el presente, con la derrota del Oviedo en Orense. Manuel Pellegrini sabe de qué va esto y hará rotaciones siendo consciente de que sus jugadores están en perfecto estado de revista, que para ello ha estado rotándolos entre LaLiga y Europa y todos han tenido ya la opción de ser titulares. Y que la final pueda jugarse en la Cartuja es otro de los alicientes dado que ese escenario no sólo está bendecido por el título de 2022 sino que ahora es casa y esa ventaja la quiere aprovechar el Betis.

Todos los integrantes de la plantilla han tenido ya minutos y presencia en las formaciones iniciales menos Adrián, que lo será esta noche en Palma del Río. Sólo faltará Isco, una de las bajas por lesión junto a Deossa, Amrabat, Lo Celso y Junior, que se quedaron en Sevilla. Son molestias y reservas en los tres primeros y algo más serio lo del lateral zurdo, que puede hacer que se estrene en el once el canterano Bladi, que viaja con otros tres compañeros con dorsal más allá del 25: Pablo García, Ortiz y Corralejo. Los dos primeros están en dinámica habitual del primer equipo pero resaltan como novedades debido a que no estuvieron ante el Atlético y el tercero es habitual del Betis Deportivo.

De esta forma, habrá múltiples novedades en el once, dado que el rival milita cinco categorías por debajo del Betis. De hecho, está en una competición en la que el Betis C es líder destacado. «El equipo lo afronta con mucha ilusión de poder hacer una buena actuación. Cada partido tiene que ser una verdadera final. Espero no sólo que hagamos una buena actuación como equipo y superemos al rival, sino que para mí también son importantes los rendimientos individuales para tratar de hacer la mayor cantidad de rotaciones posibles en las tres competiciones. El césped sintético no es lo ideal, pero es donde juegan ellos y hay que ir allí. Vamos a ver cómo lo podemos realizar. No tenemos mucha información sobre el equipo, pero más que nada estoy exigente por nuestro rendimiento como equipo porque la motivación a veces no es siempre la misma pero uno tiene que saber automotivarse para rendir a la exigencia que uno como técnico le pide al jugador», afirmaba Pellegrini.

Que se juegue en césped artificial es una circunstancia que puede afectar a la hora de plantearse determinadas rotaciones con jugadores que lleven tiempo inactivos, caso de Llorente, aunque en principio el madrileño será titular, o la disponibilidad de Ricardo, al que no le suele exigir Pellegrini varios esfuerzos consecutivos. En el resto de posiciones deben aparecer jugadores con menos presencia en el once habitual como Adrián, Aitor, Ortiz, Altimira Riquelme, Chimy, Pablo García y Bakambu.

Alineaciones probables Atlético Palma del Río Piña, Checho, Montenegro, Cruz, Amo, Cuenca, Fran Rodríguez, Chacón, Cano, Soler y Sergio León.

Piña, Checho, Montenegro, Cruz, Amo, Cuenca, Fran Rodríguez, Chacón, Cano, Soler y Sergio León. Real Betis Adrián; Ortiz, Llorente, Valentín, Bladi; Altimira, Marc Roca; Pablo García, Chimy, Riquelme; y Bakambu.

Adrián; Ortiz, Llorente, Valentín, Bladi; Altimira, Marc Roca; Pablo García, Chimy, Riquelme; y Bakambu. Árbitro Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Estadio Municipal Sergio León (21.00 / Movistar Fútbol).

Habrá un buen número de béticos en las gradas entre los casi 9.000 espectadores que han agotado las localidades para este duelo de la primera ronda copera. Muchos de ellos de las peñas cercanas a Palma del Río. Una fiesta para la localidad cordobesa y para el club local pero que debe acabar con la lógica de la clasificación bética, sin lesionados y dejando un buen recuerdo que mejore la competitividad en la plantilla. Es el escenario ideal que quiere Pellegrini para seguir pensando en la Copa como objetivo a partir de la eliminatoria siguiente de primeros de diciembre. Que los menos habituales den un paso al frente y que todo encaje sin dificultades y con una distancia amplia en el marcador para dejar las cosas en su sitio y que los verdiblancos estén entre los 56 equipos que sigan adelante en una competición que se puede plantear como objetivo al menos para alcanzar las rondas finales y pensando que la final tiene opciones de jugarse en la Cartuja, que este año sí que es casa bética.