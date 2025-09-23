El presupuesto del Betis prevé llegar, al menos, a cuartos de final de la Europa League 2025-26 e ingresar 20 millones

El Real Betis ha incluido en sus presupuestos para la temporada 2025-26 ingresar alrededor de 20 millones de euros por su participación en la Europa League, que iniciará este miércoles a las 21.00 en el estadio de la Cartuja ante el ... Nottingham Forest. El consejo de administración verdiblanco someterá a votación su previsión de ingresos y gastos, que incluye esta partida, en la junta de accionistas ordinaria que celebrará a final de 2025. Esta cifra de 20 millones se traduce deportivamente en que el grupo dirigido por Manuel Pellegrini ha de alcanzar al menos los cuartos de final de la competición, teniendo en cuenta el reparto económico que brinda la UEFA tanto por superar rondas como por los derechos televisivos y de comercialización.

Estos 20 millones superan a los 15,7 que se previeron el curso pasado con la participación en la Conference League y que finalmente sobrepasaron los 18 gracias a llegar a la final de Breslavia. La partida está calculada no como una simple voluntad o un deseo del consejo, sino basándose en los datos de potencial de cada equipo participante y en las previsiones de rendimiento que marca LaLiga para aprobar la inclusión de estos conceptos. El Betis parte en la Europa League 2025-26 como uno de los favoritos a alzar el título junto con Aston Villa, Roma, Oporto, Nottingham Forest, Celta y Olympique Lyonnais.

Cabe recordar que el ganador de la Europa League tiene garantizados ingresos de al menos 25 millones de euros el pase a la Champions para la siguiente campaña. El presupuesto del Betis tiene en cuenta que cada uno de los 36 clubes que han llegado en esta edición a la fase de liga se embolsarán de forma directa 4,31 millones de euros. La partida de rendimiento en este tramo de la competición, de ocho partidos, se paga a 450.000 euros por victoria y 150.000 por empate.

GANADOR 25 millones El vencedor de la Europa League 2025-26 tiene garantizado el ingreso de 25 millones por su rendimiento deportivo, así como el pase a la Champions. Y ha de añadirle el pilar de valor que se calcula por los derechos de retransmisión y coeficiente histórico y que suponen un 35% del total.

Hay una prima por clasificación en esta liga que va desde los 75.000 del último a los 2,7 del que quede líder. Además, los clubes que queden del primero al octavo recibirán 600.000 euros adicionales y los que estén entre el noveno y el decimosexto se embolsarán 300.000, que serían 300.000 más si llegan a octavos. El mero hecho de acceder a esta ronda de los dieciséis mejores genera 1,75 millones. Luego son 2,5 en caso de cuartos; 4,2 para las semifinales y siete para los dos finalistas. El ganador sumará seis más. De esta forma, la disputa de la liga inicial y las eliminatorias asegura al campeón más de 25 millones de euros.

A todo esto hay que añadirle un nuevo concepto elaborado por la UEFA para el reparto de ingresos en las competiciones europeas en el tramo 2024-27 y que se denomina pilar de valor. El organismo repartirá 198 millones de euros determinados por la venta de derechos audiovisuales tanto en Europa como en otros continentes. Supone un 35 por ciento de los ingresos previstos en la Europa League, con lo que es una cantidad muy relevante. Ahí se incluyen conceptos como el conocido market pool que se calculan sobre la marcha durante el transcurso de la temporada dependiendo de qué equipos y de qué nacionalidades vayan pasando rondas, por ejemplo. Y también, el coeficiente histórico, que en el caso del Betis ha crecido mucho con tantas temporadas consecutivas participando en Europa y superando rondas, alcanzando los octavos de final en la Europa League en varias ocasiones y la final en la última Conference.

La partida por competiciones europeas es una de las más importantes del presupuesto del Real Betis sólo por detrás de los ingresos por televisión y de los abonos y taquillas, que esta campaña han crecido gracias al traslado a la Cartuja, que tiene mayor capacidad. Lleva el club verdiblanco participando en la Europa League y en la Conference de forma ininterrumpida desde la temporada 2021-22 y eso ha supuesto un salto en su capítulo de ingresos que ha ido evolucionando cada temporada para darle la necesaria estabilidad al proyecto y sostener el nivel alto de la plantilla en manos de Manuel Pellegrini.