El presupuesto del Betis prevé llegar, al menos, a cuartos de final de la Europa League 2025-26 e ingresar 20 millones

El club verdiblanco maneja esta cifra para la temporada, más elevada que los 15,7 millones que se planificaron para la pasada en la Conference y que se superaron alcanzando la final

El Betis arranca la Europa League entre los favoritos y sin complejos

Los jugadores del Betis atienden a la charla de Pellegrini antes del entrenamiento previo al duelo ante el Nottingham Forest
Los jugadores del Betis atienden a la charla de Pellegrini antes del entrenamiento previo al duelo ante el Nottingham Forest
Mateo González

El Real Betis ha incluido en sus presupuestos para la temporada 2025-26 ingresar alrededor de 20 millones de euros por su participación en la Europa League, que iniciará este miércoles a las 21.00 en el estadio de la Cartuja ante el ... Nottingham Forest. El consejo de administración verdiblanco someterá a votación su previsión de ingresos y gastos, que incluye esta partida, en la junta de accionistas ordinaria que celebrará a final de 2025. Esta cifra de 20 millones se traduce deportivamente en que el grupo dirigido por Manuel Pellegrini ha de alcanzar al menos los cuartos de final de la competición, teniendo en cuenta el reparto económico que brinda la UEFA tanto por superar rondas como por los derechos televisivos y de comercialización.

