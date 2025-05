Adrián San Miguel celebra su vuelta al Betis: «¡Qué bonito que el camino nos haya vuelto a unir!»

Este lunes en la zona lounge de la ciudad deportiva del Real Betis ha sido presentado ante los medios de comunicación Adrián San Miguel. El portero sevillano regresa a la entidad verdiblanca tras su paso por el West Ham y el Liverpool. Acompañado por el presidente Ángel Haro y por el director deportivo Manu Fajardo, el cancerbero ha valorado su emotivo regreso al club. José Ramón Esnaola, leyenda del Betis y exentrenador de Adrián, también estuvo presente en el acto. «Agradecerle a José Ramón, que es una leyenda del Betis, es mi referente. Cuando llegué al primer equipo me acogió con los brazos abiertos. Tenía esa sensación de ser su nieto y a él le gustó ese rol. Tuvo paciencia y trabajó duro. Fui creciendo mucho con su escuela y para mí ha sido un placer y le agradezco mucho que esté hoy aquí», indicaba el fichaje bético en referencia al vasco.

«A mí me tocó salir en un momento que era diferente, otros dirigente y otra forma de llevar al club. Fue también una oportunidad para mí. No tengo ningún remordimiento en ese sentido. Han sido once temporadas en las que he crecido muchísimo. Llegué a Londres soltero y vengo aquí con tres niños. Las oportunidades vuelven y creo que era el momento. Siempre hemos estado en contacto. Me tocó irme pero nunca dejé de estar aquí. ¡Qué bonito que el camino nos haya vuelto a unir! Vengo con muchas ganas y creo que se me ve en la cara la felicidad y plenitud que tengo en estos momentos», comenzaba refiriéndose a su vuelta Adrián.

Acerca de los cambios que ha visto en el club, señaló lo siguiente: «El Betis ha cambiado en todo. Ha mejorado increíblemente. Lo he visto en estos días. Para mí esto es como ser un niño con zapatos nuevos. Está claro que hay margen de mejora y para ello vamos a trabajar. Parece que llevo aquí toda la vida y me he llevado once años de Erasmus en Inglaterra. Ya he aprendido y me vengo con todo. Llego a un club que no tiene nada que ver con lo que dejé. La afición quiere más y estamos en esa dinámica. Que el cielo nos ponga el límite».

Además Adrián recordó cómo se gestó su vuelta: «Estábamos en Tenerife en una boda. Tuve un par de llamadas y llegamos a ese acuerdo. Se me vinieron muchos recuerdos. Han sido once años fuera de casa, disfrutando muchçísimo, pero era el año de volver. El Liverpool me ofreciía un año pero les agradezco cómo se lo tomaron. Lo tenía claro. Era cuestión de sentarnos, ponernos un poco serios y cerrar el asunto».

Igualmente, Adrián dejó una declaación de intenciones al señalar que «vengo con la máxima exigencia». «Quiero ayudar a los chicos que vienen con mucho potencial. Conozco al cuerpo técnico, tengo buena relación con Manuel. Quiero aportar, inspirar, conseguir ojalá que títulos con el club. Este gen ganador con el Liverpool se te imprime. Es muy bonito ganar. Aportar positivamente desde dentro y ojalá podamos conseguir juntos muchas cosas bonitas», señalaba.

«Tengo 37, pero estoy como un niño. Físicamente me siento genial. Tenemos mucha ayuda externa y me gusta tomarla en serio. Han sido once temporadas en la Premier. Lo he conseguido casi todo. La Conference me gusta; tenemos que ir a por ella. Son competiciones que te dan acceso a Europa. La Liga se está volviendo cada vez más competitiva. Yo veo los úiltimos ganadores y no veo mucha diferencia con nuestra plantilla», añadiría también de forma ambiciosa.

También quiso descartar que venga a ocupar el rol de tercer portero. «Las etiquetas que se han puesto de tercer portero las dejamos para la ropa. Vengo a aportar, competir, ayudar y cuando Manuel me dé la oportunidad de ser titular aprovecharlo», indicaba revelando que el reencuentro con Manuel Pellegrini, con quien coincidió en el West Ham, ha sido «bastante bonito».

