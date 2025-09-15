Suscríbete a
Preocupación ante la posible lesión de gravedad de Dani Pérez

El futbolista tuvo que ser sustituido durante el derbi chico y se perderá el Mundial sub 20

El Betis Deportivo cosecha su primera derrota del curso en el derbi chico ante el Sevilla Atlético (1-0)

Dani Pérez se duele sobre el césped de la ciudad deportiva del Sevilla
Samuel Silva

Además de dejar una siempre dolorosa derrota ante el eterno rival, el derbi 'chico' disputado el pasado sábado en la ciudad deportiva del Sevilla FC dejó como mala noticia la lesión de Dani Pérez. El centrocampista de 20 años tuvo que ser sustituido ... durante el partido por este motivo y en el Betis ya conocen que hay fractura temiendo que pueda ser incluso más preocupante su problema físico.

