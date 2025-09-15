Preocupación ante la posible lesión de gravedad de Dani Pérez

Además de dejar una siempre dolorosa derrota ante el eterno rival, el derbi 'chico' disputado el pasado sábado en la ciudad deportiva del Sevilla FC dejó como mala noticia la lesión de Dani Pérez. El centrocampista de 20 años tuvo que ser sustituido ... durante el partido por este motivo y en el Betis ya conocen que hay fractura temiendo que pueda ser incluso más preocupante su problema físico.

Consideran en el club que el futbolista será baja durante, al menos, las próximas seis semanas a la espera de que se realice un estudio más exhaustivo de la zona afectada con temor de que su ausencia sobre el césped se pueda prolongar más en el tiempo elevándose a raíz de los exámenes mencionados la gravedad de la lesión.

La situación de Dani Pérez lo excluye de la lista de convocados de la selección española para el próximo Mundial sub 20 en la que puede que sí esté Pablo García. Dani Pérez ya había formado parte de la última convocatoria para la preparación de este torneo que comenzará el 27 de septiembre y que verá su final celebrada el próximo 19 de octubre.

Dani Pérez ya sabe cómo afrontar una lesión de gravedad en el caso de que finalmente se determine que su problema es más serio de lo inicialmente analizado. El talentoso canterano bético sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha en octubre de 2023 y estuvo muchos meses de baja.