Los posibles rivales del Real Betis en la primera ronda de Copa del Rey

Horas después de la épica victoria lograda en el campo del Espanyol, el Real Betis conocerá a su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26. Aún con la resaca emocional de los tres puntos conseguidos en el feudo perico, el conjunto verdiblanco estará pendiente este lunes del sorteo de Copa a partir de las 13:00 horas, en el que sabrá quién será su primer oponente en este torneo que tanto ilusiona a la afición bética cada año.

Tal y como informó la Real Federación Española de Fútbol en su página web, la Copa del Rey del presente curso tendrá varias novedades. «Los emparejamientos se llevarán a cabo por sorteo agrupando los equipos por proximidad geográfica y enfrentándose, hasta donde sea posible, los clubes de inferior categoría contra los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior, siendo los clubes distribuidos en tantas copas como categorías permanezcan en la competición», notificó la RFEF.

112 equipos estarán presentes en este primer sorteo, que se dividirán en cuatro grupos, teniendo en cuenta el condicionante de la proximidad geográfica. En el caso del grupo del Real Betis, estará formado por siete bombos distintos (Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, Copa Federación y Eliminatoria Previa).

En esta primera ronda, la entidad bética solo podrá enfrentarse a equipos del bombo de Eliminatoria Previa, Copa Federación o Tercera Federación.

Primera División: Real Betis Balompié, Sevilla FC, Villarreal CF, Valencia CF, Levanta UD y Elche CF.

Segunda División: UD Almería, Granada CF, Cádiz CF, Córdoba CF, Málaga CF, CD Castellón, y AD Ceuta FC.

Primera Federación: CD Eldense, FC Cartagena, Real Murcia CF, Antequera CF y Juventud de Torremolinos CF.

Segunda Federación: Torrent CF, FC La Unión Atlético, UCAM Murcia CF, Club Atlético Antoniano, CD Estepona, Salerm Cosmetics Puente Genil, CF Lorca Deportiva y Real Jaén CF.

Tercera Federación: CD Roda, CD Ciudad de Lucena y CD Cieza.

Copa Federación: Orihuela CF y CD Toledo.

Eliminatoria Previa: UD Los Garres, UD Maracena y Atlético Palma del Río CF.

Los enfrentamientos de esta primera ronda serán los días 28, 29 y 30 de octubre. Antes de disputar esa primera eliminatoria copera, el Real Betis disputará tres encuentros. El próximo sábado 18 de octubre a las 18:30 horas, el conjunto verdiblanco se medirá al Villarreal en La Cerámica y el día 23 a las 18:45 horas, jugará su tercera jornada de Europa League en Bélgica ante el Genk. El partido previo a la primera eliminatoria de Copa será ante el Atlético de Madrid el lunes 27 de octubre en La Cartuja, por lo que su primer partido de Copa se disputará el jueves 30 de octubre.