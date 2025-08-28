Los posibles rivales del Betis en el sorteo de la Europa League 25-26

Varios futbolistas del Betis, en el inicio de un entrenamiento

El Betis afrontará por quinta temporada consecutiva competición continental. En esta ocasión, el equipo verdiblanco jugará la edición 25-26 de la Europa League. Y este viernes 29 de agosto, a partir de las 13.00, tendrá lugar en la localidad suiza de Nyon el sorteo de la fase de liga de la competición en la que participarán un total de 36 equipos repartidos en cuatro bombos.

Cada equipo disputará ocho partidos en la fase de liga. Jugarán ante dos rivales de cada uno de los bombos. En la fase de liga no podrán cruzarse equipos de un mismo país. Los ochos primeros clasificados al final de la fase de liga obtendrán de manera directa el pase a los octavos de final de la competición. Los clasificados entre la novena y la 24ª posición de la tabla disputarán el play-off eliminatorio y los ganadores también estarán en la eliminatoria de octavos. Los clasificados entre la 25ª y 36ª posición de la fase de liga quedarán eliminados de la competición.

Ya hay confirmados 25 equipos para la fase de liga. Este miércoles se conocieron los nombres de los que participarán en la competición tras caer procedentes de las eliminatorias previas de la Liga de Campeones. Y para este jueves están previstos los partidos de vuelta correspondientes a la última eliminatoria de clasificación para la Europa League.

Los 25 equipos que ya tienen plaza asegurada en la fase de liga de la Europa League son los siguientes: Roma, Oporto, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburgo, Aston Villa, Rangers, Olympique Lyonnais, Viktoria Plzen, Fenerbahçe, Estrella Roja, Ferencvaros, Celtic, Friburgo, Nottingham Forest, Niza, Basilea, Sturm Graz, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Celta, Bolonia y Brann.

Fase de liga

Los partidos de la fase de liga tendrán lugar en las siguientes fechas:

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025

Jornada 2: 2 de octubre de 2025

Jornada 3: 23 de octubre de 2025

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025

Jornada 7: 22 de enero de 2026

Jornada 8: 29 de enero de 2026

Eliminatorias

Una vez finalizada la fase de liga llegarán las eliminatorias:

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026

La final de la Europa League se disputará en Estambul el miércoles 20 de mayo de 2026.