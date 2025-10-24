El posible punto de inflexión entre Betis y Atlético de la temporada pasada

El Real Betis recibe el próximo lunes 27 de octubre al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja. Ambos equipos llegan al encuentro con 16 puntos en su casillero y con una buena dinámica en liga. De los últimos cinco encuentros ... ligueros, tanto Betis como Atlético han logrado sumar un total de once puntos. Pese a ello, el Betis llega al duelo tras un empate a cero en Genk , donde el equipo de Manuel Pellegrini no sacó su mejor versión. Por otro lado, el Atlético de Madrid cayó de manera abultada ante el Arsenal (4-0) en la tercera jornada de la Champions League.

Desde la llegada de Simeone al banquillo colchonero, Betis y Atlético se han enfrentado 25 veces en liga, en la que los de Heliópolis sólo han logrado dos victorias. La última de ellas se produjo en el curso anterior, donde el equipo de Manuel Pellegrini consiguió romper la racha de diez partidos seguidos sin ganar al Atlético de Madrid gracias a un gol en propia de Giménez (1-0).

Si ponemos el foco en los enfrentamientos del Betis como local ante el Atlético en las últimas diez temporadas, existe un balance de dos victorias béticas, tres empates y cinco victorias colchoneras. Además, en la última década ha resaltado el nombre de Ángel Correa por encima de los demás en este enfrentamiento histórico. El ex jugador rojiblanco, que abandonó las filas del Atlético de Madrid en el pasado verano, ha sido protagonista de este enfrentamiento en repetidas ocasiones, anotando cuatro goles y repartiendo seis asistencias frente al Betis.

El próximo lunes, después de un mes de octubre donde el conjunto verdiblanco sólo ha jugado de visitante, el equipo de Manuel Pellegrini regresa a La Cartuja con las expectativas altas, ya que encadena ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota (cuatro victorias y cuatro empates).