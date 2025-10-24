Suscríbete a
El posible punto de inflexión entre Betis y Atlético de la temporada pasada

El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió romper una racha de diez partidos seguidos sin vencer al cuadro de Simeone

Johnny Cardoso disputando un balón con Griezmann
Alberto Moreno

El Real Betis recibe el próximo lunes 27 de octubre al Atlético de Madrid en el estadio La Cartuja. Ambos equipos llegan al encuentro con 16 puntos en su casillero y con una buena dinámica en liga. De los últimos cinco encuentros ... ligueros, tanto Betis como Atlético han logrado sumar un total de once puntos. Pese a ello, el Betis llega al duelo tras un empate a cero en Genk , donde el equipo de Manuel Pellegrini no sacó su mejor versión. Por otro lado, el Atlético de Madrid cayó de manera abultada ante el Arsenal (4-0) en la tercera jornada de la Champions League.

