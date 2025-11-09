El posible penalti que reclamó Lo Celso en el Valencia - Betis

En un encuentro en el que el Betis ha tenido sus claras ocasiones de gol, pero también el Valencia, topándose con un inspirado Álvaro Valles, hubo una acción dentro del área del conjunto valencianista antes de que se llegara al descanso del duelo que ambos ... equipos están jugando en Mestalla correspondiente a la 12ª jornada de LaLiga 25-25.

Y es que Lo Celso reclamó penalti tras un derribo de Thierry Correia en una jugada en la que el futbolista argentino del Betis superó a Diego López ya dentro del área de castigo. Cuando quiso driblar hacia dentro, notó un contacto abajo del zaguero portugués, entendiendo que lo había derribado, y pidió el penalti. El árbitro, el catalán Víctor García Verdura, hizo caso omiso a las reclamaciones del '20' del Betis y la jugada tampoco fue revisada desde la sala VOR por Javier Iglesias Villanueva.

Ha habido durante la primera parte alguna acción dura entre los jugadores de ambos equipos, algún parón y sólo una tarjeta amarilla en esos primeros cuarenta y cinco minutos: la vio Gayá por derribar a Antony en una acción defensiva del extremo brasileño del Betis.