Las polémicas anteriores a favor del Villarreal contra el Betis

El Betis - Villarreal estuvo cargado de polémicas en el área visitante. Finalizó con el resultado de 1-2 y supuso un paso atrás en las aspiraciones verdiblancas para hacerse con el quinto puesto pero en Heliópolis tienen motivos para la queja con la actuación arbitral de Pulido Santana y la asistencia desde el VAR de De Burgos Bengoetxea. Hasta tres penaltis reclaman los verdiblancos en la segunda mitad, dos por caídas de Lo Celso y uno por un derribo de Antony. Sólo el primero fue pitado por el colegiado de campo pero luego anulado al ser avisado para que fuera a ver el monitor y los dos restantes ni siquiera fueron valorados. De ahí la queja verdiblanca en un duelo clave en sus intereses ligueros.

El caso es que Lo Celso cayó ante un rodillazo de Costa por detrás y Pulido señaló la pena máxima pero De Burgos le rectificó porque a pesar de que había contacto, no lo consideraba suficiente. Sin embargo, el protocolo del VAR indica que la intensidad del contacto no es medible en esta circunstancia y si hay toque entre jugadores prevalece la opinión tomada por el colegiado de campo. Luego Lo Celso también cayó en otra acción en la que fue empujado por un rival y luego zancadilleado por otro sin que ninguno de ellos tocara el balón. Tampoco pitó nada Pulido. Y el tercero fue cuando Sergi Cardona, en su impotencia para alcanzar el balón levantó el pie desde el suelo y dio por encima de la rodilla de Antony, que cayó. Tampoco fue penalti para Pulido ni De Burgos.

Todo esto afecta al objetivo bético y en Heliópolis residía una importante indignación al respecto. Y es que llueve sobre mojado en los partidos contra el Villarreal en los últimos tiempos, plagados de polémicas a favor de los amarillos. Desde aquel penalti de Bartra sobre Chukwueze que rompió el duelo de 2019 que concluyó con 5-1 en El Madrigal después de una revisión infinita en el VAR hasta encontrar el mínimo contacto hasta las tres penas máximas que reclamó el domingo el Villamarín.

Y todo pasando por aquella entrada de Gerard Moreno sobre Miranda que debió suponer la roja directa para el delantero pero que no se pitó de esa forma. Indignante porque semanas antes había sido expulsado Borja Iglesias en el derbi por la misma circunstancia. Además, aquel día el VAR también agrandó el pie de Aitor de manera artificial para validar una acción de gol de los amarillos y no decretar fuera de juego con Ortiz Arias en el campo y Jaime Latre en la pantalla.

La pasada campaña, la expulsión de Chimy Ávila por protestar tras la provocación de Alberto Moreno al tirarle de la oreja cuando había visto ya la doble amarilla. Y en la presente, en la primera vuelta se vivió la roja directa al argentino del Betis por una entrada en el centro del campo a Baena que Cuadra Fernández consideró desproporcionada y el guiño que este colegiado le hizo a Vitor Roque cuando le sacó la amarilla, algo que indignó a los béticos.

Y lo expresó el propio Ángel Haro, presidente del Betis, en sus declaraciones posteriores: «Me gustaría darle la enhorabuena al equipo porque se ha podido sobreponer a todo. Ha sido un partido... Sinceramente, ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos, ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. El arbitraje ha podido ser determinante si no es por el partidazo que el equipo ha hecho. Y la actuación arbitral no solamente es del árbitro de campo, sino la del árbitro del VAR. No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión. Es cuanto menos, ya digo, grotesco«.

