Piccini cuelga las botas a los 32 años

Este domingo 7 de septiembre ha anunciado Cristiano Piccini que se retira del fútbol profesional. El futbolista italiano toma esta decisión pese a sólo contar con 32 años tras una carrera en la que ha sufrido varias lesiones relevantes.

Nacido en Florencia y formado en las categorías inferiores de la Fiorentina, Piccini estuvo ligado al Betis durante tres temporadas (14-15, 15-16 y 16-17) en las que llegó a disputar 58 partidos oficiales en los que anotó tres goles y repartió cuatro asistencias. Es con el equipo heliopolitano con el club que más veces ha jugado a lo largo de su carrera. Formó parte de la plantilla que logró el ascenso del Betis en la temporada 2014-15 y lo hizo en calidad de cedido tras lo cual Eduardo Macià, director deportivo bético por entonces, consideró su fichaje.

Además de en el Betis y en la Fiorentina, Piccini pasó por el Valencia en España, Carrarese, Spezia, Livorno, Atalanta y Sampdoria en Italia, Sporting de Portugal, Estrella Roja de Belgrado, Magdeburgo de Alemania, Atlético San Luis de México y, por último, Yverdon suizo.

