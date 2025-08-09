Pésame del Betis por José Ruiz Mesa, jugador verdiblanco entre 1955 y 1957

El Betis ha expresado su pesar por el fallecimiento de José Ruiz Mesa, futbolista verdiblanco durante dos temporadas, entre 1955 y 1957, y que murió ayer en Huelva a la edad de 90 años. Según ha informado la entidad heliopolitana, José Ruiz Mesa era, hasta el momento de su fallecimiento, el segundo futbolista más antiguo de cuantos han vestido la camiseta verdiblanca, tras Diego de la Villa.

Nacido en Sevilla el 10 de octubre de 1934, se formó en el equipo amateur del Betis y, tras una cesión al Lora CF, debutó con el primer equipo verdiblanco el 8 de abril de 1956 en partido disputado contra el Badajoz en el estadio municipal de Heliópolis que concluyó con un claro triunfo bético por 5-0.

José Ruiz Mesa fue un poderoso central que completó dos temporadas en el Betis a las órdenes de los entrenadores Pepe Valera y Carlos Iturraspe, compartiendo vestuario con Luis del Sol y con otros jugadores destacados en aquel tiempo como Sobrado, Lasa, Portu, Cela y Botella. Tras su paso por Heliópolis, José Ruiz Mesa jugó en el Utrera y el Jerez CD antes de recalar en 1959 en el Recreativo de Huelva, donde militó durante 6 temporadas y llegó a ser un nombre capital en la historia del club decano.

El pasado día 28 de enero, el club verdiblanco, con Rafael Gordillo a la cabeza, le rindió un emotivo homenaje en el Benito Villamarín, haciéndole entrega de una camiseta del Betis con el número 90 y de una placa conmemorativa en la que aparecía la foto de la alineación del Betis en el día de su estreno como futbolista verdiblanco. También estuvo presente en el acto Juan Manuel Cobo, capitán del equipo que se proclamó campeón de la Copa del Rey de 1977, a quien le unían vínculos familiares con Ruiz Mesa.

