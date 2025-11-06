Pepelu, el canterano del Betis que debutó contra el Lyon y se quedó sin la camiseta de Miguel Lopes: «Fue algo especial»

El Real Betis se enfrentará este jueves por tercera vez en su historia al Olympique de Lyon. Las dos primeras fueron hace doce años, cuando el cuadro verdiblanco compartió grupo con el conjunto francés en la Europa League. El primer partido acabó ... con 0-0 en el Villamarín, y en el segundo, el equipo lionés derrotó al Betis por 1-0. Uno de los detalles que nos dejó este último encuentro fue el debut de Pepelu, juvenil de la entidad bética por aquellos tiempos.

Nacido en Lebrija, aunque criado en la ciudad deportiva Luis del Sol desde alevines, José Luis Vidal, Pepelu, colgó las botas hace dos años y actualmente se dedica a la nutrición deportiva. El 28 de noviembre de 2013, el lebrijano se estrenó con el primer equipo verdiblanco bajo las órdenes de Pepe Mel. «Lo recuerdo como si fuese ayer. Además, casi coincide con la misma fecha. A día de hoy, me siento muy contento de haber podido debutar con el Real Betis. Lo recuerdo como una experiencia muy, muy bonita», señala Pepelu en la entrevista con ABC de Sevilla.

En aquel partido, Pepe Mel sólo pudo contar con Chuli como el único delantero disponible de la primera plantilla. Las bajas de Rubén Castro, Jorge Molina y Brian Rodríguez obligaron al entrenador bético a convocar a Sergio Rodríguez y a Pepelu, futbolistas del filial y del juvenil verdiblanco, respectivamente.

«Yo viajé con el equipo con la incertidumbre de poder tener minutos. Cuando estábamos llegando al estadio, le entregaron a dos compañeros las acreditaciones para los palcos y a mí no. Ahí supe que yo iba convocado. A partir de ahí, todo lo que fuera tener minutos era algo especial», confiesa el excanterano bético acerca de los momentos previos a conocer su entrada en la lista.

Pepelu también recuerda una anécdota de aquel partido con Miguel Lopes, exfutbolista del Betis en la temporada 2010-11, con el que finalmente no pudo intercambiar su camiseta: «Esa semana falleció un familiar de un integrante del cuerpo técnico y yo le pedí la camiseta a Miguel Lopes. Él me la iba a intercambiar, pero al final me dijo que se la iba a dar al del cuerpo técnico por aquel motivo. Me quedé con la mía de recuerdo que la tengo guardada en casa. Cuando voy al armario a coger cualquier camiseta de fútbol, la miro y me traen buenos recuerdos».

La camiseta de Pepelu, en el vestuario del Parc Olympique Lyonnais abc

Por otro lado, el excanterano bético sólo tiene buenas palabras para el entrenador que lo hizo debutar con el primer equipo, al que también lo resalta por su etapa en el Betis. «Los hechos hablan por sí solos. Mel tiene dos ascensos a Primera División con el Betis y metió al equipo en Europa League. Lo recuerdo con mucho cariño porque me dio la oportunidad. Tuve mala suerte porque a la semana de hacerme debutar lo destituyeron», recuerda Pepelu.

En aquella campaña, el Real Betis acabó descendiendo a Segunda División, en uno de los peores años de la historia reciente del cuadro bético. Ahora, doce años después, la película ha cambiado. Esta temporada es la quinta consecutiva entrando en competición europea y para muchos, uno de los candidatos para alzarse con el título. «Si es capaz de competir como lo está haciendo este año, sí lo veo como candidato. Cuando este Betis aprieta un poco el acelerador, vemos que marca las diferencias. Estoy bastante ilusionado y espero que den otro pasito más», opina Pepelu acerca de las opciones del Betis de lograr la Europa League en este curso.

Pese a que no llegó a disputar más encuentros con el primer equipo del Betis, el fútbol le tenía guardada una noche inolvidable en 2019, cuando Pepelu militaba en el equipo de su pueblo, el Atlético Antoniano. El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey deparó un enfrentamiento entre Antoniano y Betis, en el que pudo cumplir su sueño de jugar en el Benito Villamarín. «Tenía una espinita clavada de no haber debutado con el primer equipo en el Villamarín, pero por suerte o por el destino, nos tocó el Betis en Copa del Rey. En Lebrija el campo no respetaba las condiciones y tuvimos que jugar en el Villamarín. Jugar allí con el equipo de mi pueblo fue un plus», admite Pepelu.

Su marcha del Betis en 2015 le llevó a vivir una montaña rusa de emociones durante el resto de su carrera, en la que subraya su experiencia en Islandia. «Estuve tres años jugando en la segunda división de Islandia, que se jugaba en verano. Jugaba aquí de agosto a mayo y empalmaba temporadas. Cuando jugaba en España, me perdía los últimos partidos para empezar la liga allí y volvía en septiembre cuando la temporada ya había comenzado«, cuenta el lebrijano sobre su experiencia en el país nórdico.