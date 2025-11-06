Suscríbete a
Pepelu, el canterano del Betis que debutó contra el Lyon y se quedó sin la camiseta de Miguel Lopes: «Fue algo especial»

El lebrijano disputó 16 minutos en su único partido con el primer equipo verdiblanco

Pepelu, en el centro de la imagen, en el entrenamiento previo al Olympique de Lyon - Real Betis de la 13-14
Alberto Moreno

El Real Betis se enfrentará este jueves por tercera vez en su historia al Olympique de Lyon. Las dos primeras fueron hace doce años, cuando el cuadro verdiblanco compartió grupo con el conjunto francés en la Europa League. El primer partido acabó ... con 0-0 en el Villamarín, y en el segundo, el equipo lionés derrotó al Betis por 1-0. Uno de los detalles que nos dejó este último encuentro fue el debut de Pepelu, juvenil de la entidad bética por aquellos tiempos.

