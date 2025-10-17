Pellegrini y el Villarreal - Betis: «No es una final pero queremos colocarnos terceros y defender lo conseguido»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, atendía a los medios de comunicación en la previa al encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta a su equipo con el Villarreal en La Cerámica. El preparador verdiblanco señalaba que «los parones ... uno nunca sabe si son buenos o malos. Cada partido es independiente y cada uno tiene que entrar con la mentalidad de salir a ganarlo, mucho más ante un rival directo como el de mañana, que lo ha sido los últimos años por llegar a Europa. El último año estábamos metidos en la final de la Conference y nos pudieron sacar con mérito de ellos porque ganaron varios partidos al final del campeonato».

«Ojalá tuviera que estar haciendo descartes toda la semana y no citando jugadores del filial. Hay un plantel y estamos en tres competiciones. Cada uno tendrá su oportunidad y tendrá que responder por qué está en el plantel. Vamos a ir 24. Bakambu se queda aquí. El resto ya veremos quién se queda sin vestir», manifestaba sobre el número de jugadores que ya tiene a su disposición al estar todos recuperados menos Isco, de quien señalaba que «me alegra mucho verle sin muletas, puede caminar sin dolor. La recuperación se va a ir viendo en la medida de que vaya aumentando la carga de trabajo. Es difícil que esté antes del próximo parón pero no soy médico. Lo llevaremos con la cordura necesaria para saber que debe estar al cien por cien para poder volver a jugar».

Sobre el partido en Villarreal, Pellegrini afirma que «marca objetivos y el objetivo que marca es ganarle al Villarreal. No vamos a pensar en objetivos de mayo cuando estamos en octubre. Si ganamos le restamos tres puntos a un rival directo pero luego está el siguiente con Atlético y el que sea. Hay que sumar los puntos lo antes posible. Sumar tres puntos y restarle al rival directo tres puntos, no hay que mirar al futuro sino al presente. Sería colocarnos terceros y ya sería defender lo conseguido que es distinto que depender de otros resultados. No es una final pero vamos a salir a buscar los puntos«.

En esta línea de ambición, el técnico volvía a hacer balance: «Sin lugar a dudas que han sido cinco años muy positivos. Clasificarnos a Europa durante los cinco años ha sido positivo porque así lo refleja la historia, no se había podido conseguir antes. Se ha realizado con mucha venta de jugadores por situaciones económicas, han salido a veces doce o catorce jugadores por año y hemos respondido a una exigencia y ambición que les tratado de transmitir a los jugadores, el compromiso de ellos con el sistema de juego y eso ha permitido cambiar nombres pero no objetivos. Y siempre queremos tener una ambición más arriba de lo que uno logre. Desde el primer minuto intentamos llegar lo más alto que nos permiten nuestras cualidades futbolísticas».

Y fue cuestionado Pellegrini por varios nombres como Bellerín: «No me causa ninguna impresión. Fue un jugador que con 17-18 años lo compró el Arsenal y jugó muchos años allí. Aquí rindió y luego tuvo una lesión larga y es difícil volver así. Tiene continuidad y vuelve a ser el mismo con más experiencia y recursos. Me alegro mucho por él porque lo pasó muy mal y estaba muy cuestionado pero todo era por la lesión. También le ha sucedido a Marc Roca o Bartra y todos dan un aporte importante».

También acerca de Natan y Valentín y la competencia ahora con Bartra y Llorente: «El doble central izquierdo quedó determinado con la actuación que tuvieron ellos dos. En el primer partido tuvieron errores y se cuestionó que eran zurdos y en muchos equipos hay dos derechos y nadie dice nada. Diego tiene una lesión más larga que Marc, tenemos mcuhos partidos y veremos cómo se reintegran para volver a tener lo más lógico de derecho y zurdo de centrales, pero podemos jugar con dos derechos y dos zurdos, como ahora y están respondiendo muy bien. Si queremos tener llegar a Europa hay que tener máximo un gol por partido. Luego hay acciones puntuales que no se trabajan igual que en una línea defensiva. Ojalá achiquemos la cantidad de goles y no nos hagan tanto de balón detenido».

Deossa vuelve a las listas de convocados y así lo ve el chileno. «Ya se ha integrado, ha trabajado más largo con el equipo e iremos viendo su incorporación a los diferentes partidos para darle minutos», afirmaba antes de hablar de Amrabat: «Fue con su selección la primera semana a hacer el trabajo físico. Está prácticamente recuperado, tenía una pequeña lesión muscular. Ha trabajado normal toda la semana». Y concluyó con Pablo García: «Se integró esta semana, hizo un campeonato personalmente bueno con los goles y su participación. Se integra como el resto a pelear un puesto con jugadores importantes también en esa posición».