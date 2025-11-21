Pellegrini valora el primer tercio de la temporada: «Vamos por el camino correcto, pero con la intención de mejorarlo con instituciones que nos superan en presupuesto»

El Real Betis sigue ejercitándose para el partido de este domingo frente al Girona FC a las 16:15 horas. Después del entrenamiento matinal de este viernes donde sólo ha causado baja Pau López, Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios ... de comunicación para la rueda de prensa previa al encuentro ante el cuadro catalán.

El técnico chileno ha calificado positivamente el primer tercio de temporada del Betis, que tras doce jornadas de liga, ocupa la quinta posición de la tabla clasificatoria y la novena en la fase liga de la Europa League: «Lo valoro muy positivo. Ha sido un primer tercio que está siendo importante seguir vigente en las tres competiciones. En la Europa League seguimos invictos, estamos entre los ocho-nueve primeros clasificados y en LaLiga estamos bien colocados en la clasificación. Estamos intentando descontar la distancia con los equipos que nos anteceden. Sólo tenemos dos derrotas, ante Athletic y Atlético de Madrid». Asimismo, el chileno ha reconocido que «vamos por el camino correcto, pero con la intención de mejorarlo con instituciones que nos superan en presupuesto».

En cuanto al partido de este domingo, Betis y Girona se medirán las caras en el Estadio de La Cartuja, donde ambos equipos se encuentran en escenarios totalmente opuestos. Pese a ello, Manuel Pellegrini no espera un partido fácil: «El Girona no empezó bien, pero ahora ha enlazado varios buenos resultados. Tenemos que hacer un partido muy completo, como siempre, para sacar los tres puntos. Engañoso sería creer que porque el Girona está abajo será fácil ganar el partido. El fútbol es presente, tenemos que tratar ante el Girona en casa seguir con hechos y no con palabras que queremos alcanzar los objetivos que queremos».

Además, el entrenador del cuadro heliopolitano espera que la plantilla reencuentre la versión obtenida antes del parón de selecciones y recalca cuáles son las exigencias impuestas: «Espero que el equipo vuelva al nivel que terminó antes del parón. Por suerte, tenemos a casi todo el plantel integrado, sólo está fuera Pau López. Tenemos la exigencia de seguir vigente en las tres competiciones, con los resultados que queremos y necesitamos».