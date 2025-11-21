Suscríbete a
+Palmera
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Pellegrini valora el primer tercio de la temporada: «Vamos por el camino correcto, pero con la intención de mejorarlo con instituciones que nos superan en presupuesto»

El técnico chileno realizó la rueda de prensa previa al encuentro frente el Girona de este domingo

Pellegrini: «Ya veremos el futuro, pero estoy igual de comprometido con el Betis que con dirigir a la selección de mí país»

Manuel Pellegrini en el Betis - Atlético de Madrid
Manuel Pellegrini en el Betis - Atlético de Madrid Manuel Gómez

Alberto Moreno

El Real Betis sigue ejercitándose para el partido de este domingo frente al Girona FC a las 16:15 horas. Después del entrenamiento matinal de este viernes donde sólo ha causado baja Pau López, Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios ... de comunicación para la rueda de prensa previa al encuentro ante el cuadro catalán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app