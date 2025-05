Pellegrini tras la derrota del Betis ante el Chelsea: «Lo que más duele es no poder darle el título a esta hinchada que lo merecía»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, atendía a los medios de comunicación en la amplia sala de prensa del Stadion Wroclaw tras la derrota verdiblanca en la final de la Conference League. El técnico chileno valoraba que «hicimos un gran primer tiempo y marcamos un gol. Tuvimos oportunidades más claras para poder aumentar el marcador. Prácticamente no llegaron a nuestra portería. El segundo tiempo estuvimos muy condicionados por las lesiones. Abde tuvo un esguince de tobillo y empezó a cambiar ahí el partido. El daño que hacíamos nosotros en ese lado lo empezaron a hacer ellos por ese sector».

«Haber llegado a una final ya tiene mérito y clasificarnos para la siguiente temporada para Europa al mismo tiempo. Queremos tener el mejor plantel posible para tener la mayor competitividad. Las lesiones nos perjudicaron mucho porque teníamos cinco o seis jugadores fuera para este partido y durante el mismo se lesionaron Abde y Ricardo, ante un equipo como el Chelsea se siente inmediatamente la diferencia», continuaba el chileno.

«Ha sido un paso importante esta temporada porque para el Betis llegar a una final y estar clasificado la próxima temporada para Europa es un logro importante. Toda experiencia sirve en la vida, no hay que pensar ya en final de la Europa League del año que viene sino hacer el plantel más competitivo para estar en ambas competiciones y veremos hasta dónde nos permite. Mientras más potente sea el plantel más posibilidades tenemos de llegar lejos en Europa y no quedarnos atrás en LaLiga. Hemos hecho muy buena temporada. Lamentablemente no conseguimos el título final y desde mañana trabajamos en estructurar el plantel», continuaba.

«Lo de la hinchada es increíble por su apoyo siempre al plantel. Llevan dos días aquí y se han hecho notar antes del partido, en el primer tiempo y también después de la derrota. Lo que más nos duele es no poder darle este título a esta hinchada, que lo merecía», decía Pellegrini. «Todo el plantel está muy amargado por no haber podido mantener lo del primer tiempo. La lesión de Abde y Ricardo les permitió entrar por un costado bastante cerrado donde ellos luego estuvieron más peligrosos con Neto y Palmer. A Abde un esguince no le permitió seguir. Son hechos del fútbol que no nos permitieron ganar una final ante un rival que es superior en aspectos. La hinchada y el cuerpo técnico debemos estar orgullosos. Son cosas puntuales del fútbol. Esta temporada es un paso adelante. Ojalá podamos mejorar el plantel para seguir en esta línea», analizaba.