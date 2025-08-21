Pellegrini, tranquilo con La Cartuja: «Es un estadio de mucha categoría»

El Betis se estrena este viernes ante el Alavés en el Estadio de la Cartuja, aunque ya ha tenido la primera toma de contacto con el estadio. Unas sensaciones positivas han dejado las instalaciones en la plantilla verdiblanca, o así al menos lo ha trasladado Manuel Pellegrini en su conferencia de prensa previa al encuentro.

«Es un estadio de mucha categoría», ha señalado el chileno, zanjando así cualquier duda sobre la nueva casa del Betis para las dos próximas temporadas.«Es el primer partido que vamos a jugar de local fuera del Benito Villamarín, es un estadio que nos trae positivos recuerdos como fue la victoria en la Copa del Rey. Es un estadio de mucha categoría, y era necesario hacer el cambio si queríamos mejorar y modernizar el estadio nuestro. Con la conciencia de la importancia de sumar los tres puntos y acostumbrándonos al campo y a un nuevo estadio de categoría«, ha señalado Pellegrini como primera respuesta a ese estreno en La Cartuja.

«Teniendo a un canchero como el del Benito es difícil que el césped esté mal. Están siempre los campos impecables, tanto el Villamarín, como la ciudad deportiva o la Rafael Gordillo, y el de acá está de la misma manera, muy bueno«, ha añadido el entrenador chileno, después de que el equipo haya completado la primera sesión en un estadio que todavía ultimaba sus preparativos, pero sobre todo en las zonas interiores.

Y es que el técnico heliopolitano no tiene dudas de que el equipo bético recibirá el mismo apoyo que en el Benito Villamarín. «Ya conocemos lo que es el hincha del Betis, va a producir el mismo ambiente aquí que allá. Sigue al equipo por toda España, por la misma razón lo hará en Sevilla. El ambiente va a ser exactamente el mismo«, ha afirmado Pellegrini, que, con todo, no espera un partido sencillo: »Al rival lo veo difícil como a todos en la liga española, tiene un técnico al que conozco mucho como el Chacho Coudet. Tiene una línea de juego definida bastante directa, y esperamos hacer un buen partido si queremos puntuar«.