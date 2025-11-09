Pellegrini: «En términos generales, quedo conforme con lo que hizo el equipo»

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación tras el partido que su equipo disputó este domingo en Mestalla ante el Valencia (1-1). El técnico chileno valoró la manera en la que el cuadro verdiblanco ha llegado a un ... nuevo parón para la disputa de partidos de selecciones.

«Me pareció un muy buen partido, bien jugado por ambos equipos. Un primer tiempo equilibrado, en el que pudimos haber abierto más el marcador. Tanto Valencia como nosotros tuvimos ocasiones. Nos fuimos 0-0 y, en el segundo tiempo, creo que fuimos superiores en el control y la posesión. Nos pusimos en ventaja, pero ese gol de córner le permitió al Valencia hacer un empate que también merecía», comenzó comentando.

Pellegrini compartió su visión sobre el Valencia afirmando que no le sorprendió su intensidad y su nivel porque «por distintos motivos, no está consiguiendo los resultados, pero si vemos el once inicial tiene buenos jugadores. «Es un rival muy difícil ante el que pudimos puntuar en su campo. Nos quedamos con la amargura de un empate por un balón detenido casi al final del partido», añadió.

«Tenemos una política clara y los jugadores también la comparten. Siempre salimos a ganar el partido en cualquier campo que entremos», valoraba Pellegrini que indicó que «en términos generales, quedo conforme con lo que hizo el equipo». «No es un campo fácil, ni mucho menos, por más que el Valencia esté pasando un mal momento. Ojalá mantengamos esa política de juego para buscar, tanto en casa como de visita, el querer ganar siempre», finalizó diciendo el entrenador del Betis.