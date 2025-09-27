Pellegrini: «Superar a una leyenda como Serra Ferrer es reflejo del trabajo que uno hace en el Betis»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, daba sus impresiones en la previa de la disputa del encuentro liguero ante Osasuna en el estadio de la Cartuja. El preparador verdiblanco afirmaba que «es un rival muy duro, como todos los de LaLiga. Es un equipo que viene con un técnico nuevo. Viene ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. Un poco irregular. El último lo empató cuando casi lo tenía ganado. Habrá que tener cuidado porque cuenta con buenos juagdores y hace un fútbol muy directo».

Acerca del dato histórico con el que este domingo se convertirá Pellegrini en el entrenador con más partidos en el Betis, superando a Lorenzo Serra Ferrer, el chileno mostraba su satisfacción. «El dato me da mucho orgullo. Superar a una leyenda como Serra Ferrer en su tiempo creo que es reflejo del trabajo que uno hace. Me alegro mucho por la gente del Betis, que es una tremenda hinchada por el apoyo permanente en estos años. Por eso semana tras semana muestro mi compromiso con el Betis no tendrá ninguna alteración si podemos seguir o no. Habrá otras aristas pero compromiso está ahí y el cariño eterno de gente del Betis sumando esta cantidad de partidos que hemos logrado dirigir a esta gran institución, me produce solamente orgullo», afirmaba.

En cuanto a los centrales, no ve Pellegrini a Amrabat en esa posición: «Tenemos a Natan y Valentín que son zurdos y también a Ricardo como alternativa, que también es zurdo. Amrabat está rindiendo muy bien en su posición y tampoco tenemos que echarle la culpla a los dos centrales porque son zurdos de que recibamos goles. Vamos a ir mejorando. Ojalá lo más rápidamente posible pero por otro lado el rendimiento tanto de Valentín como de Natan va a mejorar en la medida de que vayan jugando juntos».

Confirmaba el técnico que no podrán estar Isco, Deossa, Llorente y Bartra y que a los tres últimos no los espera antes del parón. Así, solamente recupera a Bellerín para este encuentro.

Acerca de que Natan ha visto ya cuatro amarillas en siete partidos, el técnico considera que «siempre da mucha preocupación que un jugador vea tantas amarillas, tenemos centrales lesionados. Veremos si trata de recibir menos, pero son cosas que suceden de repente en estas instancias del campeonato».

El buen papel de Fornals en este inicio liguero lo valora así Pellegrini: «Me alegro mucho por él, se lo merece. Trabaja muchísimo todos días de la semana, tiene una capadidad física y técnica importante. Puede jugar en la banda derecha, izquierda, mediocentro y punta. Los jugadores buenos que lo dan todo lo pueden jugar en distintas posiciones sin problemas. Lo demuestra aquí en el el club. Todo lo que sean recibir premios es bueno. El rendimiento invidual es el más importante».

Otro nombre propio fue Marc Roca, de quien considera Pellegrini que «estamos tratando de llevar con criterio porque ha estado mucho tiempo lesionado. Entró en el anterior partido unos minutos, el miércoles ya 45. Ya se siente para hacer 90 o al menos pero más minutos y a ver cómo lo incorporamos al equipo».

