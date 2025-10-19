Pellegrini supera a Serra y se convierte en el entrenador que ha dirigido más partidos al Betis en Primera

Suscríbete a
Pellegrini, el hombre récord del Betis

Manuel Pellegrini se dirige a Aitor durante el Villarreal - Betis
Mateo González

Manuel Pellegrini se convirtió con el Villarreal - Betis en el entrenador del conjunto verdiblanco que más partidos en Primera división ha dirigido. Supera los 198 en los que dejó Lorenzo Serra Ferrer su plusmarca, ahora en manos del chileno con 199 ... y con toda la temporada para alargarlo, más allá de que pueda ampliar su vínculo por más años. Pellegrini une este dato histórico con otros que le sitúan como el más ganador de la historia del Betis (125), así como el que más partidos oficiales ha dirigido (267) o el que más veces ha estado con el equipo bético en Europa (45).

