Pellegrini supera a Serra y se convierte en el entrenador que ha dirigido más partidos al Betis en Primera

Manuel Pellegrini se convirtió con el Villarreal - Betis en el entrenador del conjunto verdiblanco que más partidos en Primera división ha dirigido. Supera los 198 en los que dejó Lorenzo Serra Ferrer su plusmarca, ahora en manos del chileno con 199 ... y con toda la temporada para alargarlo, más allá de que pueda ampliar su vínculo por más años. Pellegrini une este dato histórico con otros que le sitúan como el más ganador de la historia del Betis (125), así como el que más partidos oficiales ha dirigido (267) o el que más veces ha estado con el equipo bético en Europa (45).

El balance de Pellegrini con el Betis en estos 199 partidos en la máxima categoría es de 87 triunfos, 58 empates y 54 derrotas. Con el quinto puesto en la 2021-22 como tope en la clasificación y con el sexto puesto en las campañas 2020-21, 2022-23 y 2024-25, además del séptimo en la 2023-24. En todas logró otro hito como ha sido clasificarse para las competiciones europeas, ya sea Europa League o Conference League.

Además, el chileno es el único de los técnicos más reconocidos de la historia bética que sólo ha dirigido al conjunto verdiblanco en Primera, algo que engrandece sus números no sólo en los datos absolutos sino sobre todo en los relativos por su porcentaje de victorias. Serra Ferrer, Mel, Szusza, Barrios, Aranda y O'Connell sí entrenaron al Betis en Segunda.

Sólo le resta a Pellegrini superar a Lorenzo Serra en los partidos de Copa del Rey, algo más difícil dado que el formato cambió y las eliminatorias actuales son sólo a un partido. El chileno cuenta con 22 y el balear, con 33, con lo que esta temporada no sería posible ya que el Betis puede jugar como máximo ocho encuentros en esta competición esta temporada. También le falta al chileno dirigir al equipo verdiblanco en Champions, algo que sí consiguió Serra, por primera y hasta ahora única vez en la historia del Betis, en la temporada 2005-06.