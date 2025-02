Pellegrini, sobre William Carvalho: «Sería importante que siguiera»

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, atendió este martes a los medios de comunicación desde San Diego, donde su equipo se enfrentará al Manchester United a las 4.00 horas españolas de la madrugada del miércoles al jueves. Tras vencer con contundencia al Austria Salzburgo (1-5) y caer derrotados frente al Liverpool (1-0), el equipo verdiblanco volverá a preparar la próxima campaña ante un rival de prestigio como lo son los red devils.

El técnico se mostró «centrado en hacer una buena temporada» y de cara a los jugadores que no tuvieron minutos en el partido ante el Liverpool y podrían jugar como Marc Bartra, Marc Roca y Cardoso aseguró que «uno de los grandes objetivos de la pretemporada es que los jugadores lleguen con una cantidfad de minutos parejos». «Estamos tratando de llevarlo todo con cautela, ni acelerarlo ni postergarlo», agregaba.

Igualmente mando un mensaje a sus jugadores: deben de aprovechar sus oportunidades. «Yo creo que cuando escogimos el plantel de la pretemporada estimamos los méritos, ahora les corresponde a ellos demostrar en cada minuto porqué estan en este plantel. Esas evaluaciones es dificil hacerla con dos partidos, hay que intentar hacer la mejor plantilla posible para los retos que tenemos por delante», señalaba.

Uno de los futbolistas que está rindiendo a un mejor nivel es Nobel Mendy , un jugador con el que Pellegrini no quiso lanzar las campañas al vuelo: «Todavía querdan días de pretemporada y haremos una evaluación final. Nobel sabemos que tiene muchas condiciones, hay que ver si está preparado para desafíos mayores o si le falta y en función a eso evaluaremos qué hacer».

Sin querer entrar en nombres propios sobre refuerzos, Pellegrini sí que aprovechó la rueda de prensa para recalcar el nivel que tienen futbolistas como Guido Rodríguez (actualmente sin equipo) y William Carvalho (en la rampa de salida). El chileno sigue viendo posibilidades de volver a reencontrarse con el centrocampista argentino: «Creo que nada en la vida es descartable al 100%. Mucho menos con un jugador que no ha firmado y lo conocemos. No me quiero centrar en ningún nombre, veremos cómo se desarrolla todo». Tajante fue con un William Carvalho además del que no se quiere deshacer: «Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, es un jugador del plantel es un jugador importante. Se necesitaría una cantidad de dinero alta para sustituirlo y sería importante que siguiera».

Al ser preguntado por la conveniencia de incorporar a un delantero, Pellegrini reconoció que «tenemos la exigencia de parte de la hinchada por lo apasionada que es de tener el mejor plantel posible». «El correr de los días dirá hasta donde podemos llegar», añadiría el técnico, que además admitía que prefiere tener cuanto antes la plantilla configurada: «Lo ideal es tener la plantilla lo antes posible. Así se puede preparar el primer partido de la competencia. Hay que tratar de partir fuerte desde el comienzo. Muchas veces se producen ofertas importantes en los últimos días. Cuando uno trae un refuerzo es importante que sea un refuerzo y no un nombre nuevo. No es fácil».

Por último, Pellegrini señaló que «queda por hacer». «Tenemos que tener una plantilla equilibrada con jugadores con jerarquía. En eso se está trabajando y veremos cómo se termina», concluía al respecto.