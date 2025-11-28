Pellegrini, sobre su renovación: «Mi prioridad era seguir aquí, vamos por el camino correcto»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, valoraba de forma positiva su renovación con el club verdiblanco hasta 2027. «Estoy muy contento. Han sido cinco años espectaculares por lo logrado y por todo el apoyo que hemos sentido siempre. Se ha hecho un trabajo importante ... en conjunto para poner al Betis en el lugar en el que tiene que estar. Era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho haber llegado a un acuerdo», señalaba en declaraciones a Betis TV.

«Cuando uno está tanto tiempo en un club la prioridad la debe tener el club. Siempre dije que es importante terminar mi carrera pudiendo dirigir a la selección y en una Copa América, pero la prioridad siempre la tiene el Betis con un recibimiento espectacular en estas seis temporadas», aseguraba.

Y hablaba de su relación con los dirigentes verdiblancos. «Desde que empezamos no hemos tenido problemas. He sentido siempre el apoyo de ellos y la intención de renovar el contrato. Vamos por el camino correcto y con la ilusión y ambición de hacer crecer al Betis», continuaba.

«He sentido siempre el respaldo en las calles de Sevilla y en el estadio. Me reflejan el cariño y quiero devolverlo con resultados. Son muchos años en España, cinco en Villarreal, uno en Madrid, tres en Málaga y ahora seis en Sevilla. Estoy cerca de mi casa en Marbella. Son pocas las quejas que uno puede tener sobre la ciudad y el equipo en estos seis espectaculares años», decía.

Sobre el derbi y los lesionados Pellegrini afirmaba que «nunca hemos hablado de jugadores que no han podido estar y hemos tenido lesiones y el equipo supo salir adelante. Sin dudas no contar con Isco ni Amrabat, sumadas a Pau, Bellerín y Lo Celso son importantes pero hay un plantel para sacar los partidos adelante. Veo al plantel confiado de poder ir a buscar los tres puntos en este derbi tan importante».