Pellegrini, sobre el penalti de Abde: «Esa situación seguro que no se volverá a repetir»

Tres puntos muy valiosos sacó el Betis ante el Espanyol gracias a otra aparición estelar de Lo Celso en un momento clave. Pellegrini se marchó feliz con el triunfo y satisfecho por la manera en que se produjo y el rendimiento de sus futbolistas: «Muy contento por los tres puntos, que son muy importantes para meternos en la zona media alta de la tabla, a dos puntos de la zona europea y Champions. Veníamos de dos resultados injustificables futbolísticamente; de perder en casa con el Mallorca y empatar en Las Palmas. Era importante dejar los tres puntos en casa», subrayó. «El funcionamiento colectivo me tiene muy contento, tanto por la parte ofensiva como por lo poco que nos llegan. Apretamos muy bien y mantuvimos al Espanyol gran parte del tiempo en su campo, como han sido los partidos anteriores«, valoró el Ingeniero.

El gol tardó en llegar, se hizo esperar, pero el Ingeniero tenía el convencimiento de que acabaría produciéndose: «Estaba muy tranquilo a pesar de que pasaban los minutos y no llegaba. Estábamos creando ocasiones y ellos no llegaron en el primer tiempo y tuvieron sólo un remate abajo en el segundo. El resto fue control nuestro con volumen ofensivo. Tuvimos llegadas constantes con distintas variantes y tarde o temprano tenía que venir el gol. Desperdiciamos el penalti, que habría cambiado el plan de partido porque les habría obligado a salir. Me gustó la madurez del equipo, que jugara el segundo tiempo como el primero», analizaba el chileno en declaraciones a Movistar LaLiga.

Le disgustó, eso sí, la manera en que el equipo eligió al lanzador del penalti y fue rotundo cuando se le preguntó por esta cuestión en sala de prensa: «Tiene poca explicación. Lo Celso es el encargado. Se lo dejó a Abde, pero es una situación que aseguro no se volverá a repetir. No me ha gustado que lanzara Abde por Lo Celso. Se produjo un cambio de lanzador, pero será la última vez que pase. En el descanso ni tocamos el tema. No quería que el equipo y Abde se vinieran abajo. Se equivocó Lo Celso y se equivocó Abde. Le pasó lo mismo ante la Real la pasada temporada y la afición lo despidió con pitos, pero ahora lo hizo con una merecida ovación», señaló, restándole así importancia a la posible polémica.

De Lo Celso, el MVP verdiblanco y su máximo goleador, apuntó que «los goles han eclipsado todo lo que hace en el juego. Está permanentemente pidiendo el balón y lo da con ventaja al compañero. A todo eso ha agregado la cuota del gol. Se ha adaptado rápidamente y, personalmente, jugadores que he tenido como Isco, Lo Celso, Riquelme o Cazorla son los que tienen que tomar la responsabilidad del último pase. Se ha adaptado plenamente», se congratulaba Pellegrini.

La afición está deseando verlo jugar con Isco, una posibilidad muy real cuando el malagueño se restablezca de su lesión. Por las palabras de Pellegrini, habrá sitio para ambos en el esquema ofensivo: «Si no pueden jugar juntos, no se puede jugar al fútbol... Isco faltará un tiempo importante. Tenemos que jugar colectivamente, como lo venimos haciendo, no dependiendo de individualidades. No es que tengamos una y meta lo Celso; es que tenemos diez y mete Lo Celso. Estamos bien, nos faltan puntos pero nos encontramos a una distancia factible para estar en puestos europeos, nuestro objetivo», reiteró el chileno.

La Conference, primero; luego, el derbi

Antes del derbi, el domingo 6 de octubre contra el Sevilla en Nervión, hay partido europeo el jueves y en esa cita pone el foco Pellegrini: «El derbi es muy importante, pero nos centramos en la Conference. Tenemos seis partidos de liga para clasificarnos entre los 24 mejores. Es importante puntuar fuera. Cuando acabe, nos centramos en el derbi», dijo. Pellegrini le da su importancia a la Conference y a cómo afrontarla con el nuevo formato que estrena esta temporada: «Entramos en una segunda competición. Es muy importante intentar clasificarnos. Tenemos que entrar entre los 24 primeros para pasar directos a octavos. No es como la liga, donde los puntos que se pierden no se recuperan. La prioridad la tiene LaLiga, pero hay que hacer un buen partido y sumar desde la primera jornada en la Conference. El viernes empezamos a ver lo del derbi».

No cree Pellegrini, por cierto, que el Betis acusara la fatiga en ningún momento: «Vi un equipo capaz de presionar 86 minutos. No veo dónde puede estar el cansancio. Hay cinco cambios además. Lo que se ha notado es la falta de precisión en la finiquitación», remarcó.

Preguntado de nuevo por el derbi y su histórico en competiciones europeas con el Betis, dijo esto: «La temporada pasada en Europa no pudimos llegar más lejos por estar disminuidos en defensa. Jugamos con un central. Tenemos la máxima ambición de clasificarnos para Europa y llegar lo más lejos posible. Nos eliminaron el Eintracht, que luego fue campeón, o el Manchester United. Vamos a intentar clasificarnos en la fase de liga. Es el primer objetivo y luego a ver hasta dónde podemos llegar en las eliminatorias. Del derbi y la estadística hablamos después. Estamos centrados en el jueves».

