Pellegrini, sobre Isco, Ortiz, el Utrecht y Amrabat: «Ojalá lo mantengamos no sólo esta temporada»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, valoraba diferentes asuntos de la actualidad verdiblanca en su comparecencia previa al duelo europeo contra el Utrecht. Sobre Isco señalaba que «lo he visto muy bien, se entrena con normalidad. Jugó 30 minutos, se entrena sin molestias, ... está en la lista. Y para el domingo sólo pensamos en el partido de mañana para poner los cimientos del mejor once más los cambios. Cuando terminemos este partido nos centraremos en el derbi, que sabemos la importancia para todos. Son puntos indispensables para Europa pero ya veremos después de este partido cuál es la mejor manera».

Y es que hablaba el chileno al lado de Amrabat, cedido por el Fenerbahçe, y que el Betis quiere quedarse en propiedad. «Lo veníamos siguiendo hace tiempo, importancia en todos los equipos, vitalidad, marca y salida, está cumpliendo plenamente y ojalá mantenerlo no sólo esta temporada con nosotros, dado que da equilibrio y seguridad».

La baja de Bellerín hace que Ortiz pueda tener más minutos y así lo valora Pellegrini: «Lo veo muy bien, por eso que está integrado plenamente al plantel profesional. Tiene una competencia importante con Aitor y Bellerín. Es un jugador joven que va en el camino correcto para darnos todo lo que nos puede dar. Si no juega da la misma actitud. Ahora va a tener más la oportunidad de seguir demostrando por qué está en el primer equipo. Va a saber responder en el momento que lo necesitemos«.

Por último, hablaba del Utrecht, oponente de este jueves: «Espero un rival difícil como siempre en Europa League. Querrán mejorar lo que están haciendo y tenemos que ir con la intención de ganar el encuentro. Vamos a intentarlo sin pensar en dosificar energías ni en el domingo. Las de Bellerín y Lo Celso son dos bajas importantes. Y Bakambu tiene problemas estomacales y de fiebre y no estará en la lista de convocados«.