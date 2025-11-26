Suscríbete a
+Palmera
Última hora
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Pellegrini, sobre Isco, Ortiz, el Utrecht y Amrabat: «Ojalá lo mantengamos no sólo esta temporada»

El técnico ve bien al capitán, valora la predisposición del canterano y quiere atención en la Europa League: «Intentaremos ganar sin dosificar energías»

Pellegrini y su renovación con el Betis: «Ya veremos el momento adecuado cuando se llegue a una solución»

Pellegrini, junto a Antony y Natan durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol
Pellegrini, junto a Antony y Natan durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol juan flores
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, valoraba diferentes asuntos de la actualidad verdiblanca en su comparecencia previa al duelo europeo contra el Utrecht. Sobre Isco señalaba que «lo he visto muy bien, se entrena con normalidad. Jugó 30 minutos, se entrena sin molestias, ... está en la lista. Y para el domingo sólo pensamos en el partido de mañana para poner los cimientos del mejor once más los cambios. Cuando terminemos este partido nos centraremos en el derbi, que sabemos la importancia para todos. Son puntos indispensables para Europa pero ya veremos después de este partido cuál es la mejor manera».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app