«Pellegrini siempre quiere más, quiere mejorar»

Hay muchos nombres propios en la actualidad bética y entre ellos destacan Isco y Pellegrini. La vuelta del malagueño al equipo y la renovación del contrato de ambos sobrevuelan el día a día heliopolitano. Y Álvaro Valles, como referente en el vestuario, lo analiza ... valorando la importancia del capitán y del técnico que está haciendo historia en Heliópolis

¿Cómo ve a Isco?

Está feliz, está contento. Al final no les voy a descubrir cómo es Isco, ¿no? Todos sabemos la calidad que tiene y él está quemando etapas. Ya está entrenando con el grupo y dentro de poco seguro que está al cien por cien.

¿Qué supone para el equipo?

Es un salto de calidad. Ese tipo de jugadores todo el mundo lo quiere en su equipo y estamos deseando que esté al cien por cien y compitiendo para que nos ayude.

¿Tan diferente es viéndolo entrenarse en el día a día?

Es muy bueno, tiene cosas que casi nadie ve o que casi nadie tiene, al final son detalles de jugador de clase mundial.

Durante la lesión, ¿cómo ha ejercido como capitán fuera del campo?

Siempre que venía aquí lo hacía con una sonrisa. Venía feliz, contento. Siempre que teníamos partido tanto en casa como fuera nos mandaba un mensaje de ánimo en el grupo antes de comenzar. La verdad es que siempre ha estado muy presente y muy metido en todo.

Además de Isco, se habla de la continuidad de Pellegrini. ¿En el vestuario se comenta?

Estamos un poco ajenos a ese tema. La verdad es que en el vestuario no se habla o al menos yo no he escuchado o no he estado presente en ninguna conversación de ese tema. Creo que estamos muy centrados en el equipo y en el rendimiento del equipo. Es mi primer año aquí y no sé cómo ha estado el míster otros años pero lo veo una persona con una ambición muy grande, con ganas de querer hacer las cosas bien, con ganas de superarse temporada tras temporada. Y para nada es conformista. Él siempre quiere más y siempre quiere mejorar y que el equipo vaya a más.

¿Había vivido usted alguna situación similar antes en otro equipo?

Destituciones sí he vivido unas cuantas, desafortunadamente, pero de esta situación sí, puede ser que mi mi año en Primera con Las Palmas el entrenador acababa contrato y no renovó, pero en ningún momento hubo runún. El vestuario tampoco estuvo estuvo pendiente de de ello, era más cosa personal del entrenador y nosotros estábamos centrados como estamos centrados ahora en LaLiga y y en las competiciones que tenemos.