«Pellegrini siempre quiere más, quiere mejorar»

Álvaro Valles valora el cercano retorno de Isco y la personalidad de su entrenador

La cuarta portería a cero consecutiva de Álvaro Valles

Álvaro Valles posa en una de las porterías de la ciudad deportiva Luis del Sol
Mateo González y Jesús Sevillano

Hay muchos nombres propios en la actualidad bética y entre ellos destacan Isco y Pellegrini. La vuelta del malagueño al equipo y la renovación del contrato de ambos sobrevuelan el día a día heliopolitano. Y Álvaro Valles, como referente en el vestuario, lo analiza ... valorando la importancia del capitán y del técnico que está haciendo historia en Heliópolis

