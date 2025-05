Pellegrini: «No sentimos que el Chelsea sea favorito, saldremos a ganar desde el primer minuto»

Dentro del Open Media Day que han organizado la UEFA y el Real Betis con motivo de la final de la Conference League ante el Chelsea prevista para el próximo miércoles 28 de mayo, como ayer ocurriera en el conjunto inglés con su entrenador, Enzo Maresca, hoy ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa el técnico verdiblanco Manuel Pellegrini. El preparador bético ha advertido que «veo al grupo muy bien, muy ilusionado por la final. Intentamos a través de liga buscar la Champions, pero Villarreal y Ahtletic ganaron y no dependíamos de nosotros. El hecho de estar clasificado para Europa desde hace cuatro jornadas y estar en la final habla del estado positivo del grupo. Lo importante es trabajar y manejar emociones con cabeza fría y corazón caliente. La parte psicológica, emotiva y futbolística, también hay que saber manejarla. ¿Idea del partido? Yo quiero hacer la mayor cantidad de goles, no tener el balón el mayor tiempo posible. Somos dos equipos con estilos parecidos. La liga inglesa es más atractiva porque van ida y vuelta y quieren llegar lo antes posible pero el mejor fútbol se juega en España porque siempre ganan en Europa y la selección lo demuestra. El fútbol español es más técnico, es de recuperar el balón de comienzo y llegar área lo antes posible«, advertía Pellegrini en primera instancia.

Era cuestionado el entrenador santiaguino por la final y el Chelsea, si él también comparte el favoritismo del conjunto británico, y en este sentido contestó que «no sé quién puede tener el cartel de favorito, el presupuesto del Chelsea es distinto, pero no sentimos que el Chelsea sea favorito, no sentimos la presión y vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Todos los partidos son distintos. Creo que lo más importante es estar centrados en nuestro mejor fútbol, con rendimientos individuales altos, colectivo de fútbol y en ningún caso tenemos que sentirnos que no somos favoritos para ganar. Siento que sería muy fácil escudarse en un favoritismo que yo no siento. Luego ya analizaremos por qué se perdió, si es que terminamos perdiendo. Vamos a salir con la mente pensando no en el presupuesto del Chelsea, sino en nuestro juego para ganar una final muy complicada«.

Preguntado por esa diferencia de dos días que tendrán el Betis y el Chelsea de su último partido en LaLiga de cara a la final del miércoles (los heliopolitanos jugarán el viernes, los ingleses lo harán el domingo), Pellegrini valoró que «en el fútbol no se pueden dar ventajas, por supuesto es una ventaja dos días más y el equipo que no tiene toda la razón de reclamarlo, pero hay muchos partidos y es difícil estar igual que el rival. ¿El partido más importante? Como siempre digo, para mí es el siguiente. Primero Valencia y luego la final de la Conference. Hemos tenido la fortuna de vivir un título en la ciudad, Las expectativas son altísimas y nos arrastra a mayor responsabilidad pero siento que cada partido tiene su importancia y eso nos ha permitido llegar al nivel que tiene ahora el equipo«.

Sobre el hecho de que entre él mismo y varios jugadores del plantel hay experiencia en este tipo de partidos de enjundia, el entrenador comentó que «hay varios jugadores que han estado en instancias importantes pero lo fundamental es que el exceso de motivación no lleve a cometer errores graves. Hay jugadores con experiencia y la tomamos por el mismo camino que nos ha llevado a ella. Pienso que lo más importante es lo siguiente que van y vamos a tener, que es la final. Hay jugadores con trayectoria, como Isco, que ha ganado cinco Champions. Pero precisamente para él esta final es la más importante porque es presente. Su gran virtud es olvidarse de su carrera y dar su máximo físico en el campo«.

Por último, sobre su relación con Maresca, Pellegrini explicó que «tuve la fortuna de dirigirlo en los últimos años de su carrera, trabajó conmigo en el West Ham y va a tener una gran carrera. Ha subido al Leicester y con el Chelsea está reflejando su capacidad y su intención de estudiar y aprender. Tiene un gran futuro y en el presente lo está demostrando. ¿Su padre en el fútbol? Cuando los hijos crecen, los padres ya no tienen ninguna autoridad sobre ellos (dijo entre risas). Le agradezco mucho a Enzo como jugador, amigo y asistente mío en el West Ham y es un técnico que ha aprendido de mucho, estuvo con Pep Guardiola y está comenzando su carrera en solitario, lleva algunos años y haciendo de una manera, primero en el Leicester y ahora con el Chelsea«, concluyó el entrenador del Betis.