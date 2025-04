Pellegrini: «Estamos en las semifinales y queremos llegar a la final»

El Betis ya está en semifinales de Conference League tras ganarle la eliminatoria al Jagiellonia por 3-1 en el resultado global. Un pase histórico para el conjunto verdiblanco, del que ha sacado pecho el técnico Manuel Pellegrini: «Muy contento por estar en semifinales. Era nuestro objetivo, tratar de llegar en esta competición lo más lejos posible, a pesar de las críticas al principio. Hemos ido paso a paso. Además, se suma que es la primera vez que el club lo hace. Hay que estar en el ahora, pelear con la Fiorentina e intentar estar en la final. Fue un equipo maduro. A pesar de hablarlo, jugamos con el 2-0- en la cabeza, pero en el segundo tiempo tuvimos la iniciativa y ellos no llegaron hasta ese gol que nos hicieron«.

Respecto a las críticas que el equipo había recibido por su rendimiento en las primeras fases de la competición, Pellegrini no ha querido entrar en polémicas: «No soy mucho de estar preocupado de las alabanzas o las críticas. En el fútbol, cuando los resultados no se dan, al primero que se mira es al técnico. En términos generales estoy satisfecho por lo que hicimos este año. Vamos a seguir intentando despertar esa ambición de llegar a peldaños que, quizás, en un principio no estaban presupuestados. El grupo está demostrando que cada día está más fuerte. En esta competición, llegar a la final y ganarla. Y en Liga, clasificar a Europa«.

Además, el chileno no ha escondido que el objetivo del equipo es meterse en la final de la Conference League: «Si no se había conseguido nunca antes, alegría tenemos todos. Es muy importante haber conseguido este logro. nuestra mentalidad está en tratar de llegar lo más arriba posible en esta competición. Estamos en semifinales, tenemos un rival difícil y queremos llegar a la final. Partimos con bastantes críticas en esta competición, pero las llevamos de manera adecuada».

Tras lograr este hito histórico, Pellegrini quiere mantener la mente centrada en LaLiga y en el próximo duelo ante el Girona: «En el fútbol no hay rival fácil para ningún equipo del mundo. Tenemos que disfrutar de la clasificación. Mañana tenemos que centrarnos en el partido contra el Girona y contra el Valladolid en casa. Esto es muy bonito, pero se puede perder una final y no conseguir Europa para la próxima temporada».

Además, el técnico del Betis quiso tener unas palabras al medio millar de aficionados que se desplazaron este Jueves Santo para alentar al equipo: «Me pareció un ambiente muy bonito, completo, en este estadio. De la hinchada nuestra ya es poco de lo que uno puede asombrarse. Como en su momento no les pudimos dar los resultados en Conference, hemos tratado de responderles ahora. Me alegro de la gente que ha estado con nosotros. El hincha del Betis solo se merece victorias porque se lo gana en el campo en todos los partidos».

