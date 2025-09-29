Pellegrini: «Voy a seguir trabajando por el Betis con la misma ilusión»

Dos goles, victoria y portería a cero. Noche redonda la del Betis ayer, ante Osasuna, en un partido que, además, contó con lo especial de que Manuel Pellegrini se convertía en el entrenador con más partidos de la historia del club. «Dirigir 264 partidos a un equipo tan popular y pasional como el Betis no es fácil. Estoy muy orgulloso por haberlo logrado y contento por el cariño que la gente me muestra cada día en Sevilla. Con el presidente me di un abrazo sin ningún tipo de problemas porque tenemos unas relaciones completamente normales, sin nada en contra. Lo otro (la renovación) son situaciones que se manejarán en el momento oportuno. Yo voy a seguir trabajando por el Betis con la misma ilusión y entrega que si tuviera contrato por cinco años más», afirmó el chileno al respeto en sala de prensa, haciendo alusión al homenaje recibido antes del pitido inicial.

Sobre el partido, comentó Pellegrini que «hicimos un primer tiempo bastante completo, sobre todo en seguridad defensiva. A Osasuna le costó mucho acercarse a nuestra portería. También convertimos dos goles y, en parte, fue por la intensidad que le metimos para recuperar el balón en mitad de cancha. Luego, con el 2-0, en el segundo tiempo tuvieron una llegada al principio, pero supimos controlarla. Mantuvimos la portería en blanco, tarea que nos estaba costando en partidos anteriores. Hicimos un partido bastante maduro como equipo».

Por otra parte, con respecto a la ausencia de Lo Celso en el once, quien además no contó con minutos anoche, desveló el preparador bético que «no estaba al cien por cien recuperado del partido anterior. Antes de hacer el once inicial, vemos la parte física, técnica, táctica, médica... Como hay que jugar el jueves, creo que no es bueno arriesgar. Además, estaba Marc Roca, a quien ya teníamos que darle más de 45 minutos».

De forma más concreta, Pellegrini valoró también a ciertos jugadores que fueron protagonistas ante Osasuna. Uno fue Amrabat, de quien dijo que «es un jugador completo, con una trayectoria importante y mucha potencia. Ha jugado muchísimos partidos, porque ya venía con la pretemporada hecha y habiendo jugado Champions, pero estamos muy contentos con su rendimiento». También habló de Valentín Gómez, «un jugador con buenas condiciones, que tiene buen rechazo y buena salida de balón. A medida que vaya jugando y acostumbrándose al fútbol europeo, va a ir mejorando». Y sobre Cucho Hernández, admitió que «hemos hablado mucho y ha ido mejorando su juego. No es solo marcar goles, sino asociarse con posibilidades de marcar. Le pega con los dos pies y, además, tiene mucha dinámica».