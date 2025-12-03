Pellegrini: «Riquelme nos puede dar mucho, marcó las diferencias»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, hizo balance después del triunfo verdiblanco ante el Torrent que le permite estar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda que disputará el próximo 18 de diciembre. «Era muy importante pasar, es lo que queríamos. ... Tomamos el partido desde el inicio con seriedad e intentando no sólo ganar sino tener un buen funcionamiento colectivo y con rendimientos individuales altos. Estuvimos serios, queríamos no sólo ganar sino rendir», afirmaba.

Acerca de Riquelme y sus tres goles, el técnico chileno manifestaba que «me alegro mucho por él porque venía con alguna intermitencia en su rendimiento. Nos puede dar mucho, muestra voluntad y ganas y le falta un punto de tranquilidad para terminar bien las jugadas, que es lo que tuvo hoy y marcó las diferencias».

Tras pasar en la Copa las miradas vuelven a LaLiga, donde el Betis recibirá al Barcelona el sábado. «Nos llega en un buen momento. Habíamos hablado con los jugadores que venía una racha de ocho partidos que necesitábamos ganar. Lamentablemente empatamos dos pero el equipo está rindiendo en las tres competiciones. Sin lugar a dudas han sido buenos meses de buenos resultados y funcionamiento. Serían tres puntos más muy importantes, en casa además. Los únicos que hemos perdido han sido en casa ante Athletic y Atlético. Queremos acortar las distancias con los de arriba y sería un buen comienzo ganando el sábado. Saldremos a buscarlo como siempre», señalaba con ambición.

Cuestionado por periodistas chilenos sobre si su renovación con el Betis implicaba desechar a su selección, Pellegrini decía que «no hay mucho que aclarar. Cada persona puede tener la opinión que tenga en gana. Ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo la selección chilena. En la Federación de Chile se va a cambiar la directiva ahora. No me gustaría estar obligado a estar con un contrato con una directiva nueva. Ahora el camino está en el Betis, tengo mucho apoyo de la hinchada y estoy contento en el club. Tenemos que hacer las cosas con orden y tranquilidad».