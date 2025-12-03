Suscríbete a
Pellegrini: «Riquelme nos puede dar mucho, marcó las diferencias»

El chileno se muestra contento con el nivel del equipo en esta fase: «Habíamos hablado con los jugadores sobre que teníamos ocho partidos que debíamos ganar»

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, durante el partido ante el Torrent
Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, durante el partido ante el Torrent efe
Mateo González

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, hizo balance después del triunfo verdiblanco ante el Torrent que le permite estar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ronda que disputará el próximo 18 de diciembre. «Era muy importante pasar, es lo que queríamos. ... Tomamos el partido desde el inicio con seriedad e intentando no sólo ganar sino tener un buen funcionamiento colectivo y con rendimientos individuales altos. Estuvimos serios, queríamos no sólo ganar sino rendir», afirmaba.

