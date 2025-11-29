Suscríbete a
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

Pellegrini responde a las críticas por el once frente al Utrecht: «Si me preguntan otra vez qué equipo pondría, volvería a poner el mismo»

El técnico chileno atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de La Cartuja antes del derbi y no descartó que pueda contar con Amrabat

La afición del Betis da un baño de cariño a la plantilla en La Cartuja antes del derbi

Manuel Pellegrini, durante el entrenamiento a puerta abierta del Betis de este sábado
Manuel Pellegrini, durante el entrenamiento a puerta abierta del Betis de este sábado
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Tras haberse cerrado y anunciado su renovación hasta 2027 y haber dirigido el último entrenamiento previo al derbi ante alrededor de 10.000 béticos en La Cartuja, Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación este sábado en la habitual rueda de ... prensa previa.

