Pellegrini responde a las críticas por el once frente al Utrecht: «Si me preguntan otra vez qué equipo pondría, volvería a poner el mismo»

Tras haberse cerrado y anunciado su renovación hasta 2027 y haber dirigido el último entrenamiento previo al derbi ante alrededor de 10.000 béticos en La Cartuja, Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación este sábado en la habitual rueda de ... prensa previa.

El técnico chileno del Betis aseguró que «Pau López no está en condiciones de ser citado, pero va por buen camino», estableció un plazo de alrededor de dos semanas o diez días para Isco porque «hay que esperar que cicatrice la herida» y señaló que espera a Lo Celso para la próxima semana. El preparador verdiblanco fue preguntado por las críticas que ha recibido por el once dispuesto para el partido del jueves ante el Utrecht en el que cayeron lesionados tanto Isco como Amrabat, futbolista al que, pese a que no entrenó hoy, no descartó al 100%. Su respuesta fue tajante: «La presión y la gestión está dentro de la profesión. Nadie puede estar 100% convencido de todo lo que hace. Todas las críticas son aceptadas por buena voluntad. Si me preguntan otra vez qué equipo pondría ante el Utrecht, volvería a poner el mismo».

Descartó además Pellegrini que las bajas importantes le vayan a hacer cambiar de planteamiento: «No, el plan futbolístico no cambia mucho. Tenemos una mecánica de juego que intentamos implantar ante todos los rivales. Les damos algunas variantes en función del rival. Hay un plantel y cuando hay jugadores tan importantes fuera es hora de que otros respondan. Es lo que hemos hecho estos años y hemos tratado de mantener vigente esa mecánica en las tres competiciones».

«Siempre he dicho que los derbis engrandecen la ciudad. Mientras mejores sean los jugadores y puedan estar, mejor será el espectáculo. Me interesa sacar los tres puntos, pero también tengo un respeto por el espectáculo que van los aficionados a ver. Lo ideal habría sido que estuvieran todos, pero tenemos jugadores los dos equipos para dar un buen espectáculo», comentó también Pellegrini en referencia a las bajas de ambos equipos.

De cara al derbi, Pellegrini afirmó que espera que su equipo haga lo posible por «no caer en provocaciones, siendo visita siempre hay un ambiente más hostil y tenemos que tener madurez para poder sumar los tres puntos». Al hilo de esta respuesta, el técnico verdiblanco reconoció que en este tipo de partidos «hay aquí un exceso motivacional que lleva a cometer errores». «La parte deportiva va a ser importante, y la emocional a lo mejor frustra si no se consiguen resultados».

Por otra parte, Pellegrini afirmó que no siente frustración por no haber conseguido ganar al Sevilla como visitante desde que lleva las riendas del vestuario bético: «No creo que la frustración mía de ganar o no a un rival vaya a ser más importante. Lo importante son los tres puntos para seguir aspirando a cosas importantes. Si bien son tres puntos, sabemos que para la afición son mucho más. Esa responsabilidad es mayor que la mía personal».

Por último, sobre Almeyda afirmó que «está el Sevilla en un momento bastante complicado y lo está manejando bien» y también tuvo buenas palabras hacia Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, sus compatriotas. Del mismo modo, no mostró rechazo porque el CTA haya previsiblemente apostado por darle la responsabilidad de dirigir el partido a un árbitro andaluz: «Que sea andaluz bno creo que sea motivo para que no pueda dirigir aquí en Andalucía. Si dudamos de la honestidad por la región n creo que es el camino adecuado».