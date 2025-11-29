Pellegrini, una renovación con exigencia Champions

El Betis hizo oficial ayer la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027. Un movimiento estratégico del club que atiende a la lógica con el mejor entrenador de la historia verdiblanca. Es el técnico con mas partidos oficiales, con un número de triunfos sin igual, ... garantía permanente de competiciones europeas, adorado por la afición, respetado por la plantilla y con ganas de seguir en la brecha a sus 72 años para seguir escribiendo páginas verdes, blancas y verdes en Heliópolis. La negociación se culminó en la semana del parón y todo quedó a la espera de que el propio entrenador diera el consentimiento final a un acuerdo apalabrado y que debía sellarse con una rúbrica que se produjo en la mañana de este viernes. Se grabó el anuncio preceptivo en la ciudad deportiva Luis del Sol ahondando en la condición de ingeniero del chileno, con sencillez y elegancia pero sin alharacas.

La renovación de Pellegrini tiene unas condiciones específicas que dejan a las claras que el Betis quiere dar un salto en el futuro más inmediato. El club ya no se conforma con las clasificaciones europeas que ha venido logrando el equipo con el gobierno del chileno sino que pretende ir a la Champions o volver a ganar un título. De esta forma las condiciones económicas varían. Mantiene el técnico su sueldo base, del que salen los emolumentos de sus colaboradores más directos, pero desaparecen muchas de las variables por objetivos que ahora se consideran menores. La actualización que hace el club es que ir a la Conference League o a la Europa League no supongan un extra económico dado que se da por hecho que con el presupuesto y el plantel que tiene el Betis son metas lógicas y asumibles y se centra la apuesta en el premio para ir a la Champions o por alzar una copa.

En este sentido se muestra la ambición de los rectores del Betis que ha de ir acorde a la propia exigencia del preparador bético a la hora de solicitar mejores refuerzos. La inversión en el plantel ha crecido y el club ha agotado todos los recursos esta temporada para conformar una plantilla que permita subir ese escalón competitivo del que tanto se habla. Ya sea para poder ir a Champions o al menos para no tener tan lejos esas posiciones, incrementando el número de puntos y pasar de rondar los 60 a acercarse más a los 70 ya en esta campaña.

Pellegrini, leyenda verdiblanca

El buen inicio de temporada ha reflejado el convencimiento del club para mantener a Pellegrini, así como el cariño de la afición y el respaldo de la plantilla, dado que todos los futbolistas, por unanimidad, han pedido su continuidad. Con más fuerza si cabe los capitanes, con quienes el técnico suele tener una excelente relación dado que son piezas fundamentales para su gestión del plantel. Todo llevaba a la continuidad del técnico, también la ausencia de alternativas de nivel dado que otros entrenadores que gustaban a los responsables deportivos o bien estaban con contrato en otros conjuntos o aún se consideran demasiado inexpertos para hacerse cargo de un proyecto así y, sobre todo, con el peso de heredar el puesto de un mito.

La cuestión de la selección de Chile siempre ha estado encima de la mesa para Pellegrini, que incluso en sus declaraciones posteriores a la firma del contrato hasta 2027 lo recordaba señalando que le gustaría competir en la Copa América con su equipo nacional. La próxima edición es en 2028. Y seguramente hacer el ciclo mundialista para 2030. El caso es que en el nuevo contrato se especifica una ventana para la salida del técnico si están las partes de acuerdo siempre y cuando sea para dirigir a Chile. Señalan en el Betis que es una concesión a Pellegrini en este caso para la federación de su país pero que en principio lo que se contempla es que el vínculo hasta 2027 no sea alterado.

El propio Pellegrini dijo sentirse «muy contento. Han sido cinco años espectaculares por lo logrado y por todo el apoyo que hemos sentido siempre. Se ha hecho un trabajo importante en conjunto para poner al Betis en el lugar en el que tiene que estar. Era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho haber llegado a un acuerdo», señalaba en declaraciones a Betis TV.

«Cuando uno está tanto tiempo en un club la prioridad la debe tener el club. Siempre dije que es importante terminar mi carrera pudiendo dirigir a la selección y en una Copa América, pero la prioridad siempre la tiene el Betis con un recibimiento espectacular en estas seis temporadas. Desde que empezamos no hemos tenido problemas con los dirigentes. He sentido siempre el apoyo de ellos y la intención de renovar el contrato. Vamos por el camino correcto y con la ilusión y ambición de hacer crecer al Betis», continuaba.

Mientras, Ángel Haro decía que la renovación es «muy positiva como no puede ser de otra manera. Llevamos ya un tiempo con Manuel. Se ha conseguido una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en el Betis, por tanto estamos satisfechos con su trabajo. Dijimos en más de una ocasión que cuando se dieran las circunstancias o el momento apropiado se daría la renovación. Se ha dado y se ha materializado. Es un trabajo en equipo y se ha producido una unión fantástica y queremos que se prolongue en el tiempo».