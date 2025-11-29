Suscríbete a
Pellegrini, una renovación con exigencia Champions

El club y el técnico hacen oficial el acuerdo para la continuidad hasta 2027, firmado el jueves antes del duelo ante el Utrecht, ya sin variables por competiciones que no sean la Liga de Campeones o por títulos conseguidos

El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027

Manuel Pellegrini, tras firmar su renovación con el Betis
Manuel Pellegrini, tras firmar su renovación con el Betis real betis
Mateo González

El Betis hizo oficial ayer la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027. Un movimiento estratégico del club que atiende a la lógica con el mejor entrenador de la historia verdiblanca. Es el técnico con mas partidos oficiales, con un número de triunfos sin igual, ... garantía permanente de competiciones europeas, adorado por la afición, respetado por la plantilla y con ganas de seguir en la brecha a sus 72 años para seguir escribiendo páginas verdes, blancas y verdes en Heliópolis. La negociación se culminó en la semana del parón y todo quedó a la espera de que el propio entrenador diera el consentimiento final a un acuerdo apalabrado y que debía sellarse con una rúbrica que se produjo en la mañana de este viernes. Se grabó el anuncio preceptivo en la ciudad deportiva Luis del Sol ahondando en la condición de ingeniero del chileno, con sencillez y elegancia pero sin alharacas.

