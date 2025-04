Pellegrini y la renovación de Bartra: «Se lo ganó en el campo»

Bartra se ha convertido en referente del Betis. El defensa ampliará su vinculación con la entidad de Heliópolis, asunto sobre el que se la he preguntado este domingo al entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini.

«Se ganó su renovación no solamente por cumplir el número de partidos que establecía el contrato. Se lo ganó en el campo, que es lo más importante. Viene saliendo de una lesión bastante larga pero creo que ha vuelto con toda la personalidad y la calidad que tiene. Me alegro mucho por él. Es un jugador muy importante para nosotros«, piensa el técnico chileno.

Palabras de Pellegrini después del entrenamiento del Betis realizado este domingo. Sesión que ha contado con la presencia de varios canteranos. Entre ellos, Félix Garreta. «Por suerte se ha ido integrando en el entrenamiento con el filial, ha jugado algunos minutos. No está todavía en condiciones de jugar un partido de Primera división. No está citado ni está contemplado en este momento como para suplir, pero me alegro mucho por él que está volviendo a entrenar fuerte y seguramente en un tiempo más estará a disposición», ha comentado el técnico verdiblanco en referencia al defensa del filial.

Y también ha hablado Pellegrini sobre Ricardo Rodríguez, que tuvo que ser sustituido por molestias en el primer tiempo del partido ante el Jagiellonia de Conference League. «Más que una contusión tuvo una contractura, no llegó a ser una lesión muscular ni un desgarro», empezó diciendo el técnico antes de comentar que «seguramente con un par de días de recuperación esperamos que lo podamos considerar para el jueves (partido ante el Valladolid), para mañana (Girona) no está en la lista».