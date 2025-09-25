Pellegrini y su renovación: «Cuanto antes se sepa lo que va a ser el futuro, mejor»

El Betis se ha estrenado esta temporada en Europa con un empate ante el Nottingham Forest en un partido que Manuel Pellegrini, en sala de prensa, calificó posteriormente como partido «bastante extraño». Profundizando en su respuesta inicial, el técnico consideró que hubo «unos primeros 15 minutos en los que convertimos gol, lo hicimos muy bien. Después, nos echamos atrás y les dejamos iniciativa, tuvieron oportunidad de hacer los goles. Y un segundo tiempo donde recuperamos el funcionamiento. Muy completo. Superamos los problemas que teníamos también en defensa y el Nottingham no llegó ni una sola vez. Buscamos, quizás nos faltó un poco más de creatividad, pero por lo menos tuvimos las ocasiones para empatar ante un rival muy difícil, creo que el más difícil del grupo. Hemos sacado un punto, que uno nunca está conforme siendo local, pero tenemos que hacerlo bueno en Bulgaria».

Una de las claves para que el Betis se hiciese con, al menos, un punto en este partido ante el conjunto inglés fueron los cambios llevados a cabo por Pellegrini, tanto los tres del descanso como los otros dos durante el segundo tiempo. «Siempre, los cambios dependen de cómo entren los jugadores. Creo que teníamos bastantes problemas por el sector izquierdo. Tanto Ricardo como Marc Roca apoyan por ese lado, y Rodrigo (Riquelme) ayudó en la banda cuando Abde sintió la tensión del partido del domingo», afirmó el preparador chileno, desvelando seguidamente que a sus jugadores les dice que «son once los que comienzan, pero entre quince se sacan los partidos adelante. Los tres entraron muy buen, como Fornals y Cucho».

La renovación

Ahora bien, si hubo un tema que fue especialmente tratado durante la rueda de prensa fue el asunto de su renovación. «No quiero que mi renovación sea lo principal. Estamos metidos jugando domingo y jueves. Tanto para el club como para mí es importante saber qué futuro va a tener. Si no, empiezan las especulaciones y este tipo de preguntas constantes. Es un tema que no voy a resolver yo, pero cuanto antes se sepa lo que va a ser el futuro, mejor es. No solamente depende de lo que el club decida, si quiere esperar a lo que pase en la temporada. Tenemos que tener una conversación con los dirigentes para estar seguros de cuál es el mejor camino, tanto para ellos como para mí», dijo el entrenador bético.

Al hilo de lo anterior, sobre si temía que se dilatase esa conversación con los directivos del club, afirmó que «no temo por mi futuro. Estoy muy feliz en el Betis, pero tengo una carrera larga y la voy a continuar unos años más. Si es en el Betis, fenomenal, si no, en otro lugar. Lo que no quiero es que esto quede por encima la importancia de los partidos del equipo. Tenemos que estar todos concentrados en lo que estamos haciendo». Asimismo, sobre las negociaciones que pudo haber en verano, admitió Pellegrini que «el menor problema que tenemos es el económico. Tengo que conversar con el club para saber cuál es el futuro, si es conmigo o no. Igual, estaría muy contento de estar seis años acá y terminar mi temporada aquí. No es un problema económico lo que nos ha separado de renovar el contrato antes».

En cuanto a nombres propios, de Bakambu, que estrenaba titularidad e hizo el primer gol, dijo el técnico que «venía haciendo goles cuando entró. Es un jugador al que tenemos que saber dosificar, venía de dos partidos completos con su selección y tenía que recuperar. Es una alternativa en ataque junto con Cucho y Chimy. Nos va dando variantes de acuerdo al tipo de partidos y la cantidad que tenemos que jugar».

Por último, habló también sobre Ángel Ortiz, cuyo buen choque «no es sorpresa. Todos los partidos que ha jugado lo ha hecho a un alto nivel, y los ha tenido complicados. Por su personalidad, sabía que no le iba a quedar grande un partido de Europa League. Es un aporte importante para la defensa».

