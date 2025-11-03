Pellegrini: «El 3-0 refleja la diferencia entre los dos equipos»

Más que satisfecho quedó Manuel Pellegrini con su equipo, tras la victoria de este domingo ante el Mallorca por 3-0. Ahora bien, en sala de prensa, no escondió el técnico su parecer acerca de lo que consideró «un partido extraño por cómo se ... formó el marcador. El 3-0 en el primer tiempo no representó exactamente la diferencia que había en el campo, pero también erramos varios goles más en ambos tiempos. Así que, por lo menos, el 3-0 refleja la diferencia entre los dos equipos. Ofensivamente, ellos no tuvieron llegadas. Me parece un partido muy completo por la portería en blanco, por los tres goles, por los tres puntos y por la cantidad de goles que erramos».

Y es que esta victoria se antojaba más que necesaria, de ahí su euforia a la hora de celebrar los goles: «Veníamos de perder en casa, de fallar a nuestros hinchas aquí. Aunque fue el Atlético de Madrid, era extraño por cómo sucedió. teníamos que conseguir los tres puntos para mantenernos en posiciones europeas». Eso sí, no quiso el preparador bético entrar a valorar si este plantel es el más completo desde su llegada al Betis: «No me gusta comparar de un año para otro porque son jugadores distintos. Hemos tenido mucho logros en estos cinco años. Estamos empezando esta temporada, vamos a ver cómo la terminamos y hasta dónde llegamos. Así que no creo que sea una comparación justa. En los cinco años que llevo aquí, esta es la sexta temporada, creemos que siempre hemos tenido un plantel capaz, al menos, de clasificarse para Europa».

Rendimientos altos

El gran protagonista del encuentro no fue otro que Antony. Sobre el brasileño, Pellegrini recalcó que «Hace poco hizo otro partido así, cuando hizo los dos goles contra el Villarreal. Es un jugador que estuvo mucho tiempo parado, sin entrenar. Poco a poco tiene que ir recuperando su mejor forma. La calidad la tiene. Siempre es un jugador desequilibrante y tiene ganas de aportar. Ya ha demostrado lo que es capaz de darnos. ¿El rendimiento del jugador? En el momento en que hace dos goles, el rendimiento siempre es muy aceptable. Además, no solo hizo dos goles, sino que erró un gol solo que atajó bien el portero, bajó mucho, trabajó bien ante Mojica...». En este sentido, el técnico añadió que «más allá del rendimiento colectivo, tienen que salir las individualidades. No lo califico (a Antony). Califico más el hecho de ganar los tres puntos, hacer tres goles y que no nos hagan goles. A partir de ahí, aparecen las individualidades tanto ofensivas como defensivas, que quizás no destacan tanto como los que hacen los goles».

Siguiendo con nombres propios, de Cucho comentó que «no ha podido marcar, pero el fútbol tiene distintas circunstancias. Erró muchos goles, pero también trabajó mucho para fabricarse las ocasiones. Desgraciadamente, con el buen trabajo que hizo no pudo marcar, pero independientemente de eso, creo que él también quedó satisfecho del rendimiento». Sobre el cambio de Ricardo Rodríguez al descanso, Pellegrini desveló que «tuvo una contractura en el aductor, era muy arriesgado jugar el segundo tiempo. Tuvo que salir y entró Valentín Gómez, que también lo hace muy bien de lateral». Y con respecto a la lesión de Pau López durante el calentamiento previo, el preparador chileno comentó que el guardameta «tuvo una molestia muscular que le impidió jugar. Vamos a ver con el doctor de qué grado es».

Por último, al ser preguntado por su renovación, Pellegrini admitió que «todavía no hay ninguna novedad. Ya veremos en los próximos días qué sucede, tendremos alguna que otra reunión. Lo dejamos para más adelante, así que no podría dar una respuesta en este momento sobre la situación«.