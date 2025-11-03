Suscríbete a
Betis - Mallorca

Pellegrini: «El 3-0 refleja la diferencia entre los dos equipos»

El técnico verdiblanco calificó de «muy completo» el partido de su equipo ante el Mallorca

Manuel Pellegrini aplaude una acción de sus jugadores durante el Betis - Mallorca
Álvaro Galván

Más que satisfecho quedó Manuel Pellegrini con su equipo, tras la victoria de este domingo ante el Mallorca por 3-0. Ahora bien, en sala de prensa, no escondió el técnico su parecer acerca de lo que consideró «un partido extraño por cómo se ... formó el marcador. El 3-0 en el primer tiempo no representó exactamente la diferencia que había en el campo, pero también erramos varios goles más en ambos tiempos. Así que, por lo menos, el 3-0 refleja la diferencia entre los dos equipos. Ofensivamente, ellos no tuvieron llegadas. Me parece un partido muy completo por la portería en blanco, por los tres goles, por los tres puntos y por la cantidad de goles que erramos».

