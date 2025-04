Pellegrini y el récord de triunfos en el Betis: «Nos queda mucho tiempo para intentar seguir escalando»

La trayectoria de Manuel Pellegrini en Heliópolis dio un paso más el jueves con motivo del partido de Conference ante el Jagiellonia en el Benito Villamarín. El resultado de 2-0 permitió al técnico chileno igualar el número de triunfos firmados por Lorenzo Serra Ferrer como entrenador del Betis (116). Pellegrini ha llegado a dicha cifra con 19 partidos menos de los afrontados por el balear.

Este sábado, en la rueda de prensa ofrecida con motivo del partido ante el Villarreal, se le ha preguntado al técnico chileno por sus números como técnico del Betis y ha recordado que «son datos que van reflejando lo que uno ha hecho en un club. Me alegra mucho estar en un nivel tan importante como fue Serra Ferrer aquí en el Betis. Todavía nos queda mucho tiempo tanto de esta temporada como en la próxima para intentar seguir escalando no en la parte personal sino en la parte institucional con el Betis lo más arriba posible porque creo que la hinchada se lo merece».

El equipo verdiblanco lleva siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota en LaLiga, con seis triunfos y el empate de hace siete días a domicilio con el Barcelona. Pellegrini se ha referido a las críticas recibidas tras la derrota de febrero ante el Celta (3-2) comentando que «personalmente no me dolieron, al revés, he dicho muchas veces que para mí es un gusto ver que la ambición de la gente es cada vez mayor. Yo decía que estábamos a tres puntos de Europa, que la diferencia con las campañas anteriores eran muy pocas, que había que mantener la calma y el convencimiento de lo que se hacía. Para mí las críticas son siempre bienvenidas».

También ha hablado el técnico bético sobre dos nombres propios de la actualidad del equipo bético. De Altimira, renovado hasta 2029, ha comentado que «los jugadores dependen mucho de lo que quieran progresar. Llegó sin haber jugado en Primera y Segunda división pero siempre con muchas ganas de trabajar, con intensidad para tratar de mejorar todo lo que le indicábamos. Necesita un amplio margen de mejora en un puesto importante. La ampliación de contrato la tiene merecida. Ahora tiene que demostrarlo en el campo».

En cuanto al canterano Jesús, ha recordado el técnico chileno que «el techo lo van demostrando cada uno en la medida en que va progresando. Jesús es un jugador muy potente, tiene muchas condiciones para el uno contra uno. Tiene que tener más tranquilidad y precisión para definir las jugadas. Eso se va agarrando con partidos y con trabajo, especialmente con buenos jugadores. Estando al lado de un Isco, Lo Celso, gente que le va mostrando. Va a depender sólamente del jugador hasta dónde puede llegar. Todos tenemos un techo y él lo tiene que ir tratando de agrandar para seguir mejorando».

Más temas:

Betis

Pellegrini