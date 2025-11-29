Pellegrini reconoce que tiene «muchísimos sueños» por cumplir con el Betis: «Me gusta hacerlos realidad con ambición y trabajo»

Manuel Pellegrini fue preguntado en sala de prensa este sábado por la renovación que ha cerrado con el Betis y que unirá a ambas partes hasta junio de 2027. El chileno reconoció que ante esta prolongación de contrato le quedan «muchísimos sueños» por ... cumplir como técnico bético.

«Muchísimos sueños. Soy una persona que me gusta hacer los sueños realidad con ambición y trabajo. Por más que lleve muchos años, el partido siguiente siempre va a ser muy importante. Seguiremos intentando llevar al Betis lo más alto posible. Parto desde cero y quizás esa exigencia me ha llevado a tener una carrera tan longeva», comentó un Pellegrini que no descartó que ésta haya sido su última renovación con el Betis afirmando que «es muy difícil adivinar el futuro».

«Para mí, cada partido es el más importante. Creo que han sido cinco años muy importantes en cuanto a logros siempre con la ambición de buscar dentro del campo y dentro de una realidad llegar más arriba y en eso trabajamos. Toda esa ambición y exigencia no puede ir con frustración cuando hay equipos superiores, pero intentamos seguir escalando en todas las competiciones», proseguía.

Además, al ser preguntado por la posibilidad de conquistar la Europa League, Pellegrini replicó lo siguiente: «Todas las competiciones son difíciiles, siempre hay equipos importantes. Todo lo que sea ambcionar uno tiene que tener en la mente lograrlo. Siempre aspirar a más indepdientemente de que se hayan hecho las cosas bien o mal».