Suscríbete a
+Palmera
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

Pellegrini reconoce que tiene «muchísimos sueños» por cumplir con el Betis: «Me gusta hacerlos realidad con ambición y trabajo»

El entrenador chileno aseguró que, tras la renovación hasta 2027, su idea es la de «seguir intentando llevar al Betis lo más alto posible»

Pellegrini responde a las críticas por el once frente al Utrecht: «Si me preguntan otra vez qué equipo pondría, volvería a poner el mismo»

Manuel Pellegrini, en sala de prensa antes del derbi
Manuel Pellegrini, en sala de prensa antes del derbi Víctor rodríguez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Manuel Pellegrini fue preguntado en sala de prensa este sábado por la renovación que ha cerrado con el Betis y que unirá a ambas partes hasta junio de 2027. El chileno reconoció que ante esta prolongación de contrato le quedan «muchísimos sueños» por ... cumplir como técnico bético.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app